«Decía que si estaba con otra persona me iba a prender fuego, que me iba a matar, y sinceramente no creía que lo iba a hacer», lamentó Ramón Da Luz. Su concubina e hija de 7 años salvaron sus vidas al saltar por la ventana. «Quiero que se haga justicia», pidió.

Ramón Alberto Da Luz (24) perdió absolutamente todo en el incendio de su casa ocurrido anoche en el barrio Villa Blanquita de Oberá, y ese todo casi incluyó también a su concubina e hija de 7 años, que debieron esquivar las llamas y saltar por la ventana para salvar sus vidas.

De acuerdo a los datos preliminares de las pericias, el fuego fue generado intencionalmente y desde el primer momento estuvo bajo sospecha la ex pareja del hombre, quien horas después fue formalmente acusada y desde el mediodía está detenida.

«Siempre me amenazaba que si estaba con otra persona me iba a prender fuego, que me iba a matar, y sinceramente no creía que lo iba a hacer pero está a la vista que no le importa nada, casi mató a mi familia», lamentó Ramón en un breve diálogo, mientras limpiaba el área efactada.

Sobre lo sucedido anoche, el damnificado, que es empleado municipal, recordó que «estaba trabajando, a eso de las 21 me avisaron del incendio. Vine lo más rápido que pude y al llegar ya no se podía hacer nada. En la desesperación encontré a mi señora y mi hijita que pudieron saltar por la ventana y ponerse a salvo».

Fueron las sobrevivientes del fuego testigos determinantes para apuntar todas las sospechas hacia la ex pareja del hombre. «Ya más tranquilas me contaron que primero escucharon la voz de esta mujer, que me llamó varias por mi apodo, desde la parte de atrás de la casa. Se quedaron en silencio y segundos después escucharon el sonido del chispazo de un encendedor y una explosión, como que tiró nafta contra las paredes. En poco tiempo todo estaba cubierto de fuego y ellas buscaron la forma de salir cuanto antes».

«Que se haga justicia»

Da Luz está entre incrédulo y asustado, primero porque no cree que la acusada permanezca detenida por mucho tiempo y segundo, porque considera que en libertad podría intentar un nuevo ataque. «Es feo lo que me pasó, quiero que se haga justicia pero sobre todo que hagan algo con esta mujer, que pague lo que tenga que pagar porque no puede quedar así», reclamó y lamentó que «nos quedamos con lo puesto, yo laburo todo el día, no gano tanto y muchas veces no alcanza. Estoy muy angustiado, espero tener fuerzas para salir adelante».

Colaboración

Los operarios de Defensa Civil -que depende de la Municipalidad de Oberá- estuvieron esta mañana en el sitio del siniestro y tomaron medidas para la construcción de una nueva casa de madera que podría estar lista el lunes de la semana próxima.

También reemplazaron las chapas de cartón de las casas contiguas que se derritieron por efecto del fuego, en tanto que personal de la Celo arregló el tendido eléctrico dañado para que las familias del área cuenten nuevamente con el servicio.

Paralelo a eso fueron asistidos con víveres y aparecieron algunas donaciones de particulares. «Les agradezco de antemano a la comunidad por cualquier ayuda que puedan brindarme porque la realidad es que necesitamos todo, tenemos que empezar de cero», dijo Ramón, ofreciendo el número de teléfono 3755-781918 (de Juan Giménez) para coordinar cualquier tipo de colaboración.

Para llegar al sitio donde están viviendo circunstancialmente se debe transitar por calle Orcadas -desde avenida Sarmiento- por alrededor de seis cuadras e ingresar a la derecha inmediatamente después del puente (ver mapa).