El Ministerio de Desarrollo Social anunció que los titulares del programa Potenciar Trabajo deberán completar, obligatoriamente, un formulario para validar sus datos con el objetivo de conservar el plan. Según indicaron, el trámite puede hacerse de manera 100% online.

A través de un comunicado, el Ministerio indicó que el trámite es gratuito y obligatorio para todos los beneficiarios. Tal como alertaron desde el Gobierno, completar esta solicitud de datos es «condición ineludible para mantener Potenciar Trabajo».

«Esta información será muy útil para seguir trabajando con gobernadores, intendentes y Unidades de Gestión en el fortalecimiento de unidades productivas y la búsqueda de la actividad laboral con el programa Puente al Empleo», consideró la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

La decisión de llevar adelante esta corroboración de datos está vinculada a las investigaciones hechas por las autoridades, en las cuales se determinó que varias personas que cobraban el plan no cumplían con los requisitos para acceder a los haberes de este programa.

Auditorías Potenciar Trabajo

Tal como remarcaron, la cartera que brinda este beneficio realizó una auditoría interna para analizar los casos de altas y bajas del último tiempo, con el objetivo de detectar irregularidades e inconsistencia en el otorgamiento Potenciar Trabajo a algunas personas.

Según resaltó la ministra, sólo el 0,03% de las personas que están inscriptas al plan no deberían haberlo cobrado, ya que se registró de ese porcentaje, 2098 personas habían comprado dólar ahorro y que 145 habían hecho consumos en dólares con tarjeta de crédito. Asimismo, 947 personas hicieron compras de entre u$s 15 y u$s 100 en un mes, en los últimos 26.

«En articulación con agencias del Estado que poseen la información necesaria, determinaremos si corresponde o no considerarlos destinatarios del Potenciar Trabajo. Lo hacemos convencidos de la importancia de cuidar los recursos de este ministerio y a quienes realmente los necesitan», había dicho Tolosa Paz en una rueda de prensa en los primeros días de noviembre.

¿Cómo validar los datos en Mi Argentina?

Para poder hacer la validación de datos, los titulares tendrán tiempo de completar el formulario hasta el 6 de enero de 2023 y lo podrán hacer mediante la app Mi Argentina, desde una computadora o desde un celular.

Primero, los interesados en llenar los datos deberán descargar la aplicación Mi Argentina en Play Store o AppStore.

Luego, una vez ingresado con los datos personales a la app, se debe ir a la pestaña «Mis cobros» e ingresar al formulario. En ese lugar de deberán actualiza o validar los datos.

¿Qué información te pide Potenciar Trabajo?

La información que solicita Desarrollo Social es:

El nivel de estudios y si estás interesado en finalizar los estudios pendientes, continuar con otros niveles educativos o formarse para el mundo del trabajo.

La actividad productiva, comunitaria o educativa que realizás y la Unidad de Gestión donde la llevás a cabo.

¿Quiénes deben validar los datos en Potenciar Trabajo?

Las personas que deben realizar el trámite son quienes ya se encuentran en la nómina del programa, ya que las autoridades no ofrecerán nuevas altas por el momento.

En el caso de tener alguna dificultad o impedimento para rellenar la información requerida por Desarrollo Social a través de los canales virtuales, las personas pueden acercarse con su celular a la Unidad de Gestión a la que pertenecen o bien, al Centro de Referencia (CDR) del Ministerio de Desarrollo Social que se tenga más próximo a su domicilio.

Requisitos para cobrar Potenciar trabajo

Los titulares del plan deberán cumplir con la realización de un máximo de 60 horas mensuales de las siguientes actividades laborales y comunitarias de grupo de trabajo, en una Unidad de Gestión o Certificación:

Tareas de cuidados y servicios socio-comunitarios;

Reciclado y servicios ambientales;

Construcción, infraestructura social, mejoramiento barrial y habitacional;

Agricultura familiar y producción de alimentos;

Producción de indumentaria y otras manufacturas:

Comercio popular.

Actividades de formación y capacitación profesional o entrenamiento laboral en virtud de lo normado por el DNU Nº 711/2021

«Estas actividades siempre deben realizarse en forma independiente o agrupada, bajo relaciones comunitarias o en cooperativas de trabajo. Es decir, nunca en beneficio de un tercero que no sea la comunidad o realizando actividades bajo una relación de dependencia encubierta», subraya la normativa.

Además, la ministra Tolosa Paz aclaró que dichos titulares no podrán hacer compras con tarjetas en dólares que sean mayores a los u$s 15.

¿Cuánto cobro por Potenciar Trabajo?

Los beneficiarios de Potenciar Trabajo reciben un proporcional del 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), es decir, que con los aumento cobran en noviembre unos $ 28.950 complementarios.