Hasta ayer 24 personas del barrio Unión, de El Soberbio, fueron evacuadas y asistidas. Los pasos fronterizos de Alba Posse, San Javier y Panambí están cerrados

La crecida del río Uruguay obligó a avanzar en operativos de evacuación en la llamada “zona roja” de El Soberbio, así como se cerraron los cruces en balsa tanto en el paso fronterizo con la localidad brasileña de Porto Soberbo, como en los otros municipios misioneros que limitan con Brasil: San Javier, Panambí y Alba Posse.

Ayer, el escenario fue de preocupación y mucho trabajo para el equipo de Bomberos Voluntarios, Municipalidad y Policía. Hasta la tarde habían sido evacuadas del barrio Unión, de El Soberbio, 24 personas que componen cinco familias. Prácticamente son las mismas familias que fueron asistidas el pasado 5 de mayo cuando la altura del río llegó a 12 metros.

Julián Oscar Kruszelniki, jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios, sostuvo que evalúan la situación cada hora y no se descarta continuar con las evacuaciones dependiendo de la altura del río.

“Es una zona roja, no debería haber viviendas allí, pero por circunstancias de la vida, la gente no tiene adónde ir y se dirige a ese lugar”.

Las familias asistidas se encuentran alojadas en el predio de una ex feria franca y en un salón comunitario de ese mismo barrio.

“Estamos un poco preocupados pero bien, la altura del río es de 12,40 metros, cuando la última vez no había llegado a los doce metros”, señaló Kruszelniki en horas de la mañana de ayer, en tanto por la tarde el río llegaba a 13,35 metros.

“El problema ahora es que sigue creciendo rápido con un caudal bastante excesivo que sigue liberando la represa de Foz do Chapecó en Brasil”, dijo.

“Para llegar a los 12 metros, en condiciones meteorológicas normales demoraba cierta cantidad de horas. Pero sucede que llovió muchísimo en los últimos cuatro días y eso concentra mucho caudal de agua en los afluentes que dan al río Uruguay y ahora se espera que crezca de dos a cuatro metros más quizás por la cantidad de agua que viene de la zona de Brasil, de la represa que está liberando bastante”, explicó Kruszelniki.

El bombero comparó el escenario actual con la situación del 5 de mayo último, cuando también hubo que evacuar familias.

“En la crecida anterior, hace dos o tres semanas, tuvimos 15.300 metros cúbicos por segundo que liberaba la represa, eso más el agua de la zona nos dio un nivel del río que no superó los doce metros; mientras que hoy a las 6 de la mañana ya estaba en los 12 metros y la represa recién empezaba a liberar el mismo caudal que liberó en aquella ocasión, es decir que queda mucha agua por venir todavía”

Vanesa Dos Santos (30), vecina evacuada junto a sus dos hijos, contó: “Fuimos evacuados otra vez, estamos acomodados y estamos bien, hace dos años vivimos acá para salir del alquiler porque ya no podía pagar más, entonces me conseguí ese terreno para hacerme la casita”.

“La verdad no podía pagar más alquiler y por eso estoy en esa zona, si no, no estaría. Me anoté muchas veces para viviendas y hasta el día de hoy nada; tengo mi nene, Jairo, que tiene discapacidad y todo el mundo le conoce”, relató la mujer, quien espera se normalice la situación para regresar al terreno costero, donde esta su casa.

Por su parte el intendente de El Soberbio, Roque Soboczinski, manifestó que estiman que el río siga elevando su caudal y se sumen más familias a las que ya están evacuadas.

Desde la comuna esperan que la altura del río no llegue ni supere los 14 metros, lo cual representaría un importante problema para toda la población de El Soberbio.

“Después de los 14 metros seguramente esto va a ser un trabajo intenso con mucho más población dañada por el agua. El análisis de los expertos dice que más o menos el agua llegaría a los 13,50 metros”, dijo.

Además, el municipio se encuentra con reducción en el servicio de agua potable dado que la bomba se encuentra sumergida en el río, lo cual dificulta su funcionamiento. También se encuentra cerrado el ingreso al Parque Provincial Saltos del Moconá, por el desborde del arroyo Yabotí.

Pasos cerrados

Además del cierre del paso fronterizo El Soberbio- Porto Soberbo, por la creciente se cerró el cruce por balsa en Alba Posse- Porto Mauá, Panambí – Porto Vera Cruz, San Javier-Porto Xavier.

Por su parte, en Alba Posse, en horas de la mañana según dieron a conocer autoridades locales, la altura del río Uruguay se encontraba en 9,30 metros con tendencia en ascenso. Es por ello que, debido al peligro que representa, el servicio de paso internacional por balsa estuvo totalmente suspendido.

El puerto de San Javier también se encuentra sin actividad de ningún tipo a causa de la creciente, que llegó a los 7,50 metros cerca del mediodía de ayer. Se trata del segundo cierre del puerto mencionado en lo que va del mes por aumento considerable de la altura del río.

Si el río Uruguay continúa creciendo con la rapidez en San Javier podría haber evacuados, ya que según la Prefectura Naval Argentina con asiento en la localidad, el ritmo de creciente es de 15 a 20 centímetros por hora, lo que implica que podrían registrarse evacuados de la población ribereña más cercana a la costa. Desde la fuerza naval emitieron un comunicado de alerta a la población.

Ayer el río registró un caudal de 8,22 metros y de acuerdo a la misma fuente de información, las evacuaciones comienzan a realizarse cuando el Uruguay en ese sector llega a los 10 metros. La creciente del pasado 5 de mayo llegó a los 8,72 metros y luego comenzó a normalizarse.

En estado de alerta

En la localidad de Panambí, la altura del río se encontraba arriba de los 7 metros y el cauce seguía creciendo entre 7 a 10 centímetros, por hora, por lo que también se suspendió el servicio de balsas.

Los vecinos de Panambí están en estado de alerta, principalmente los que cuidan los balnearios, además atentos para avisar a quienes tienen casas de fin de semana y podrían correr el riesgo de inundación. Pero a pesar del avance del agua hacia la costa, sostienen que no llegará a inundarse como en 2014.

“Trabajo en el camping municipal, estamos atentos a que no siga creciendo, pero según las informaciones desde Brasil, está disminuyendo la lluvia allá, así que no creo que pase los 10 metros”, empezó explicando a El Territorio Norberto, un trabajador municipal que está a cargo del cuidado del balneario municipal.

Mientras, al ser consultado sobre las casas de fin de semana que lindan con el camping, contó que en esa zona son cerca de diez y en el terreno entre el balneario y el camping Puerto Sánchez, hay quince. En el caso de que el nivel del río supere los 10 metros, puede que se inunde.