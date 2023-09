Según un reciente informe de UNICEF, el 40% de los hogares con niños, niñas y adolescentes restringen su consumo de alimentos o empeoran la calidad de las dietas, por lo que casi 1 millón se saltearon al menos una comida diaria. El organismo convoca a poner especial atención a las políticas de niñez.

En este contexto, el padre Alberto Barros, vicepresidente de Cáritas Posadas, y se refirió a esta situación, la cual registra de cerca con diferentes familias y sectores de la provincia.

“Es una realidad que duele mucho y que no podemos dejar de mirar, ni obviarla, menos que menos ser indiferentes. Más allá de los porcentajes de estadísticas uno lo ve, la realidad es así y esos números se reflejan en una realidad muy concreta, los números siempre hablan de personas concretas, rostros concretos, niños, niñas y familias”, señaló Barros.

Argentina puntualmente en este momento se ve atravesada por las cuestiones electorales y nuevamente aparecen este tipo de datos que demuestran la crisis actual: “Uno tiene la sensación de que volvemos a hablar de los mismos problemas, que nunca se solucionan. Acá también surge una pregunta porqué nos pasa que estamos en esta situación desde hace muchísimo tiempo y se profundiza en vez de solucionarse”.

El documento advierte que el 25% de los hogares con niñas, niños y adolescentes cuyo jefe o jefa tiene un empleo formal, no alcanza a cubrir sus gastos, lo cual asciende al 44% en los hogares con jefatura femenina y al 59% en el caso de los que reciben la Asignación Universal por Hijo. “Los alimentos en general tienen un índice mayor de inflación y para las familias más pobres en situación de exclusión de pobreza, el alimento es el gasto mayor y evidentemente uno lo ve”.

Asimismo, agregó que “cualquier persona que visita nuestros barrios de las periferias, tanto de la capital como otras ciudades del interior, la gente comenta que cada vez comen menos las cuatro comidas, que por supuesto ya no existen para miles de familias”.

Esto desemboca en muchos otros problemas ya que la “mala alimentación desnutrición en los más chicos va generando problemas de salud, problemas de aprendizaje en la escuela, se van atrasando, van entendiendo menos, todo eso va a significar. A esto hay que sumarle las viviendas sumamente precarias que tienen muchos de nuestros hermanos y hermanas en situación de pobreza de hacinamiento, con humedad, pisos de tierra, chapas rotas donde entra el agua todo el tiempo, es un combo de muchas cosas”, sostuvo el referente posadeño de Cáritas.

A esto último agregó: “Es absolutamente injusto, inaceptable, inhumano e indigno, no puede ser que que las familias vivan en estas situaciones de pobreza y exclusión, es inaceptable que los menores vivan en esta situación y como decíamos recién, uno mira hacia adelante y dice ‘bueno’, qué va a ser de la vida de estos chicos que ya crecen mal, se desarrollan mal, y no pueden aprender bien en la escuela. De estos temas se habla poco inclusive en plena campaña electoral no se escucha hablar de estos problemas, todo es chicana, pelea, insultos y estos temas parecería como que están de costado”.

Sobre las últimas medidas anunciadas por el oficialismo, Barros apuntó: “Nada más que un regalito, un presente, pero no una solución ni a mediano ni a largo plazo, me parece que este tipo de prácticas revelan cierta incapacidad para solucionar los problemas”.

Por último, se refirió a ese sector de la sociedad que muchas veces critica injustamente al sector de la sociedad más vulnerable, donde relatan que “el pobre es pobre porque quiere y el que no trabaja es porque quiere. Están así porque les conviene porque les dan un plan social o la Asignación Universal”. Sobre esto el padre Barros fue claro en cuanto a su postura y expuso: “Nadie vive con eso, estos días de inundaciones que tuvimos con la lluvia, en concreto en San Juan Diego en medio de la olla, hay como 200 familias ahí que se inundan, pero literalmente hasta las rodillas, cada vez que llueve, pero más de una mamá nos decía: ‘Yo no quiero esto para mis hijos, yo no quiero estar acá, no quiero que mis hijos vivan en este lugar, no quiero que mis hijos estén así’. A veces no tienen otra posibilidad, desgraciadamente están condicionados por una situación que no pueden superar. Entonces creo que hay que tener muy claro eso, nadie es pobre porque quiere ser pobre”.

Añadió a esto último: “En lo cotidiano a veces solemos mirar para el costado y claro opinando desde un lugar de cierta comodidad y uno puede opinar cualquier disparate, pero cuando uno se pone en el lugar del que está sufriendo la cosa cambia. ¿Cómo sería la cosa si yo estuviera acá?¿Cómo reaccionaría? ¿Qué esperaría? ¿Cuáles serían mis deseos? ¿Cuáles serían mis sentimientos? Creo que como sociedad tenemos que hacer ese ejercicio para ver cómo entre todos encaramos esto”, cerró el vicepresidente de Cáritas Posadas.