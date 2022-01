Entre el 15 y 16 de enero se llevó a cabo la 9a ronda del PreCosquín 2022 en el escenario Mayor Atahualpa Yupanqui de la plaza Próspero Molina de la ciudad cordobesa. Allí estuvieron participando los ganadores de la sede Oberá, por un lugar en la final que otorga la participación en el Festival de folclore Cosquín 2022.

La sede Oberá, única represenante de la provincia de Misiones, tuvo que competir en diferentes categorías con los representantes de las sedes de Río Grande (Tierra del Fuego), Pirané (Formosa), San Salvador de Jujuy, Esquel (Chubut), Resistencia (Chaco), Salta y Las Heras (Santa Cruz).

Quienes viajaron por la sede Oberá son:

Adrián Ramírez – Solista Vocal (Oberá)

Ricardo Ifran – Solista Instrumental (San Vicente)

Carlos Nathanael Garcia y Priscila Cubilla Yang – Pareja de baile estilizada (Oberá)

Grupo Meraki – Canción Inédita (Oberá)

Hugo Ramirez y fatima Vargas – Pareja de Baile Tradicional (Barranqueras – Chaco)

Carla Weber – Solista Vocal (Oberá)

Escuela Superior de Danzas (Homenaje a las Villenas)- Conjunto de Baile Folklórico (Posadas)











Tampoco pudo ser para el Trío Da Capo

El reconocido trío obereño (Sergio Rottoli/ Claudio Rottoli/ Alejandro Cerri) al igual que Pilar Paredes, logró su participación en el Pre Cosquín ganando su lugar en la Sede Resistencia (Chaco), en el rubro Conjunto Instrumental. También fueron parte de esta 9na jornada, pero no lograron estar en la final, siendo los finalistas de esta categoría el grupo Sur 4 (Esquel Chubut).

Pilar va por el sueño de todo artista

La joven promesa obereña -participando en representación de la Sede Roque Sáenz Peña (Chaco) – ya pasó su primer objetivo, el haber clasificado a la final del Pre Cosquín 2022. Ahora sigue su sueño de ganar y poder estar en el Festival de Folclore más importante del país junto a artistas de renombre internacional.

En su cuenta de instagram, la cantante expresó: «Desde que tengo memoria viendo este festival en la tele , viendo todos esos artistas cantando en ese imponente escenario el Atahualpa yupanqui repleto de gente disfrutando el folklore amándolo de tal manera que soñaba con estar algún día ahí cantando y ese día llegó y va a quedar marcado para siempre 9/01/22 se cumplió mi sueño de cantar en el Atahualpa yupanqui. Pero esto no termina así: SOY FINALISTA DEL PRE COSQUÍN 2022 EL 17 Y 18 DE ENERO VOY A ESTAR CANTANDO NUEVAMENTE EN EL ATAHUALPA YUPANQUI EN LA FINAL DEL PRE COSQUÍN 2022. No puedo creerlo todavía«.

«Quiero agradecer a mis Padres que me apoyan y acompañan siempre en cada una de mis presentaciones por mas Chiquitas que sean, en cualquier actividad que tenemos con María Sol nos acompañan los amo muchíisimo, mi hermanita María Sol que me tenía tanta fe me dijo: vos vas a pasar yo sé, después de bajar del escenario. A toda mi familia que estuvieron y están acompañandome en cada detalle, Gracias a mis sponsors por ayudarme a cumplir este sueño, a mis músicos que estuvieron acompañandome y poniéndole toda la onda en los ensayos se los agradezco mucho! , a todos los que me ayudaron con su granito de arena y a todos ustedes por apoyarme desde la distancia! VAMOS A LA FINAL!», expresó.

Pero para eso tendrá un duro desafío ante las ganadoras del rubro Solista Vocal Femenina de las distintas rondas. Aquí te dejamos quienes son las competidoras que buscan lo mismo que Pilar.

Ganadoras Rubro Solista Vocal:

1ra Ronda: No hubo

2ra Ronda: Gala Pourrain – sede Brandsen (Buenos Aires)

3ra Ronda: Sofía Assis (La Calera Córdoba)

4a ronda: Pia Mieres (Ingeniero Luiggi La Pampa) / Fernanda Melos (Río Ceballos Córdoba)

5ta Ronda: Priscila Ortiz (La Rioja) / Agostina Torres (Reconquista Santa Fe)

6ta Ronda: Pilar Paredes – Sede Roque Sáenz Peña (Chaco)

Sede Roque Sáenz Peña (Chaco) 7a Ronda: Luisa Vallejos (Almirante Brown Buenos Aires)

8va Ronda: no hubo

9a Ronda: Sofia Casafus (Resistencia Chaco)

Pilar sale a cantar esta noche en el puesto 38, (las presentaciones inician a las 21 hs. ) después del Dúo Vocal Torres-Palomo de Comuna de Álvarez (Santa Fe). La podés ver en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/channel/UCAM3r2YXlGHB3j9NBk9skXg/videos