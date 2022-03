Los dirigidos por Ricardo Gareca visitan a los de Barros Schelotto, en busca de asegurarse el quinto lugar de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 que les permita disputar el repechaje. Conocé los datos del partido.

La Selección de Perú recibirá a Paraguay, este martes desde las 20.30 en el Estadio Nacional, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El conjunto que comanda Ricardo Gareca buscará conservar el quinto puesto que le permita disputar el repechaje. Conocé lo que tenés que saber del partido.

Cómo llegan Perú y Paraguay al duelo por Eliminatorias

La Selección de Perú viene de caer 1-0 ante Uruguay, pero aún depende de sí misma para asegurarse el repechaje ya que se ubica quinta con 21 unidades, una más que Colombia, que se está quedando afuera. Para este compromiso, Gareca tendrá la difícil tarea de reemplazar a André Carrillo, una de las figuras del elenco local, quien sufrió un esguince en su rodilla. Entre Raziel García, Edison Flores y Gabriel Costa se definirá su reemplazante.

En tanto, el seleccionado guaraní arribó sin chances a esta última doble fecha de Eliminatorias. Sin embargo, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto sorprendieron la jornada pasada al vencer 3-1 a Ecuador, que aún así logró meterse en el Mundial. El entrenador argentino analizaría algunos cambios para visitar a la Blanquirroja tras la baja de Robert Morales.

La probable formación de Perú vs. Paraguay, por Eliminatorias

Pedro Gallese; Christian Ramos, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia y Yosimar Yotún; Sergio Peña, Christian Cueva y Edison Flores; Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

El posible once de Paraguay vs. Perú, por Eliminatorias

Anthony Silva; Robert Rojas, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Junior Alonso; Richard Sánchez, Óscar Romero, Andrés Cubas, Richard Ortíz; Ángel Romero y Julio Enciso. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Qué necesita Perú para ir al repechaje y el posible rival

En caso de un triunfo, los de Gareca se asegurarán disputar el repechaje sin importar lo que suceda en el resto de los encuentros. No obstante, si empatan o pierden tendrán que esperar que sus rivales directos, que son Colombia y Chile, no sumen en los partidos que sostendrán ante Venezuela y Uruguay, respectivamente. El quinto de las Eliminatorias Conmebol se jugará el boleto al Mundial ante el representante de Asia que aún no está definido.

Perú vs. Paraguay, por Eliminatorias: los datos del partido