Diversos sindicatos están negociando por estos días el pago de un bono extraordinario en diciembre. El pedido es impulsado como alivio de la pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los trabajadores por la aceleración inflacionaria del 2022. Según explicó José Milcidiades Giménez, secretario General de la CGT regional Misiones, pese a ser un paliativo, el bono es muy esperado. Destacó en tanto el reclamo y acompañamiento para que todos los sindicatos logren una compensación para igualar al menos la aceleración de precios del presente año.

“La paritaria es la responsabilidad total de cada organismo sindical. Pero en este momento que sufre el país económicamente donde todas las paritarias han quedado licuadas, no hay paritaria que alcance así como vamos. Por eso vemos que un bono sirve, pero tenemos en claro que es un paliativo”

Y remarcó que “no es algo secundario dar un bono, pero entendemos que sólo es un paliativo que ofrece el capital para calmar el dolor. Lo ideal sería que mínimamente el salario pueda acompañar el momento inflacionario que estamos teniendo. Así cómo vamos vamos a terminar en un 100% o más”, recordó.

Apuntó además que si bien hay varios sindicatos que cerraron paritarias con valores de entre el 80 y 90%, hay otros espacios que quedaron todavía muy por debajo. “Hay organizaciones gremiales que no superaron el 60%. Lamentablemente no todos tienen la misma fuerza. Por eso decimos que el problema de uno, es el problema de todos. Estamos acompañando a las organizaciones sociales, para que en los casos que haya un gran desfasaje entre paritarias e inflación se sientan respaldados. Si los conflictos se extienden a la CGT, la organización va a acompañar los reclamos”.

Giménez, criticó en tanto que es primordial el control de la suba de precios para que las paritarias tengan sentido. “Es el deseo de todo el movimiento obrero que nunca más tengamos que sufrir esta inflación. Pienso que hay que trabajar fuerte con los sindicatos, con los gobiernos para que se entienda que las paritarias son para mejorar lo que tenemos. Hoy los salarios están por debajo de la canasta básica y estamos muy complicados. Para el mercado interno debe haber una economía estable”.

Además de la preocupación por la suba de precios, el titular de la CGT Misiones transmitió la inquietud por industrias locales que están pasando un muy mal momento al no conseguir insumos críticos para seguir en actividad. “Hay industrias que están analizando irse del país porque no consiguen insumos. Este reclamo ya lo hizo en su momento el gobernador de la provincia a la Nación. Estamos preocupados por la desocupación que se genera. Vamos llegando a un fin de año con mucha miseria, mucha pobreza. Hay trabajadores que están eligiendo entre el almuerzo o la cena, porque no pueden pagar todos los alimentos que les gustaría comprar. Ojalá se encuentre un rumbo y podamos tener una verdadera justicia social”, concluyó.

Un piso de $20.000

Para el sindicato de empleados de comercio en Misiones, es clave el bono que ofrezcan las empresas a fin de año. Si bien todavía no hay una definición de montos, se comentó que por estos días hay expectativa entre los trabajadores de proyectar un pago extra para compensar la lenta actualización salarial.

“Un bono va a ser muy importante para el bolsillo del trabajador, para justamente poder sobrellevar las fiestas de fin de año. Comercio va a solicitar un monto, creemos que diferenciando lo que son las pymes, de las grandes empresas se debe partir desde un piso de 20.000 pesos”, analizó Agustín Gómez, secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio.

El dirigente mercantil local, recordó que “el sindicato de comercio está cerrando este año con un 80% de suba anual. Obviamente quedamos por debajo de la inflación, en diciembre se termina de pagar el último 11% acordado y se paga aguinaldo. Con el agregado de un bono, creemos que va a ser muy importante para que el trabajador puede sobrellevar la inflación”.

Recordó también que el sindicato previó que “en enero vamos a volver a juntarnos para hablar de un nuevo aumento hasta marzo. En marzo arranca una nueva paritaria, ya que en nuestro gremio se proyecta de marzo a marzo. Estimamos que las próximas paritarias seguramente pasarán el 100%, por cómo viene la inflación”, consideró.