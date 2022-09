Familiares, amigos y la organización Madres y Abuelas por Guadalupe, realizarán este miércoles en San Luis una nueva marcha por la aparición de la niña de cinco años que fue vista por ultima vez mientras jugaba con sus primos en la vivienda de un familiar de la periferia de la ciudad de San Luis.

«Sabemos que se sigue investigando pero no alcanza es mucho tiempo sin nuestra niña, tiene que activarse de otra manera su búsqueda: nos parece tan poco una marcha una hora de nuestra vida para marchar y que la nena no este», dijo Gladys Miranda de Madres y Abuelas por Guadalupe.

A través de una convocatoria que realizó por Facebook, Miranda aseguró: «Sé que a todo San Luis les duele Guadalupe, aunque unos marchen y otros no, Sentimos que el gobernador no mira a su pueblo, no sigamos callados»

La convocatoria es para las 17 en la esquina de San Martín e Illia en la ciudad de San Luis.

Guadalupe desapareció el 14 de junio de 2021, a las 19:30, cuando jugaba en la puerta de su casa en el barrio 544 Viviendas, en el sur de la ciudad de San Luis, junto a sus primos y primas.