Fracasó una nueva reunión entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) y el Ministerio de Trabajo de la Nación y se pasará a un cuarto intermedio para el miércoles 21. Frente a esta resolución, el servicio de transporte deberá funcionar normalmente hasta ese día inclusive. En el nuevo encuentro, que tuvo lugar en la tarde de ayer, no hubo acuerdo por el aumento salarial ni por el pago de guarderías, que son los dos puntos principales de la negociación. Los delegados de la UTA aclararon que, de no haber acuerdo en la próxima reunión, realizarán como medida de fuerza un paro y movilización el jueves 22 y viernes 23 de este mes en todo el interior del país. Por su parte, la cámara empresarial reiteró, tal como en encuentros anteriores, que no puede brindar los aumentos salariales que pretende el sindicato.

