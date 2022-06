En diálogo con el empresario de transporte de carga Omar Neumann habló sobre el inconveniente del faltante de combustibles en varias provincias -entre ellas Misiones- y expuso que Argentina tiene uno de los precios más bajos y que para terminar con la problemática que atraviesan varias provincias, la solución sería igualar el combustible a la de los países limítrofes.

La situación en el norte del país se agrava día a día por la falta de gasoil. La escasez de este insumo clave se da en momentos donde se llevan a cabo importantes eventos productivos en las provincias de la región, como lo son la zafra de la caña de azúcar, el limón, de yerba mate y el maíz. Así, los productores deben recorrer varias estaciones de servicio para poder conseguir unos pocos litros de combustible y poder llevar a cabo los trabajos de recolección o siembra, en un día a día lleno de incertidumbre.

Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), las provincias más afectadas por el desabastecimiento son Jujuy, Salta, Formosa, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Tucumán.

La escasez de gasoil afecta al usuario diario pero en especial al sector productivo, transporte de pasajeros y de carga.

En algunas ocasiones, colectivos o camiones se ven parados por falta de combustible, esto puede demorar hasta dos días para obtener 200 litros.

Omar Neumann, empresario de transporte de carga dijo »

Infelizmente las cosas mal hechas se pagan. Yo venía viendo esto, nosotros somos un pais

limítrofe y en 30 años de transporte nunca se dio esto de que en nuestro país el litro valga un 40% de lo que vale en Brasil. El agravante de rato es que todos los países cargan acá en Argentina, el daño es terrible».

Señaló que aunque «no tuve problemas de abastecimiento porque en mi flota tengo tanques homologados, en zona de Bahía Blanca para acá la gente peregrina para conseguir 200 litros y en ocasiones no consiguen porque se termina antes que les toque llegar al surtidor. Las esperas son de 2 a 3 días especialmente en zona de Paso de los Libres, Corrientes. Veo como reniega la gente que no tiene tanque adicional porque un camión gasta 400 litros en un día, uno trae 600 de fábrica hay que cuidar que no chupe aire».

En cuanto al agravante del faltante de combustible, expuso que va a ser fácil si el litro de gasoil está 164 pesos «está muy barato, y aunque en algunos sectores está hasta 210, sigue siendo bajo para los extranjeros. Hoy tendríamos que tener el mismo precio que Brasil, siempre estuvimos a la par y en estos momentos tenemos un 60% mas bajo».

«El litro debería estar a 270 o 280 y ahí no habría faltante» aseveró.

Y añadió «está todo subsidiado, hay aumentos paulatinos pero se quedan y duele cuando aumentan de golpe pero hay que actuar para terminar con el faltante».

Para este viernes, empresarios de transporte de carga de Misiones llevarán adelante una reunión «tenemos desde las 8 horas la asamblea y después reunión por este tema. Será en Garuhapé donde se reunirán empresarios del transporte de distintos puntos de la provincia».

En cuanto a algún petitorio, comentó que la Federación que nucleas a las cámaras de transporte trabaja en el mismo para que se haga algo «pero no hay solución».

Ejemplificó que «en Misiones ingresan diariamente 500 camiones que cargan combustible. Cuando llegan de regreso a frontera cargan para volver a su país».

«Hoy la solución es subir a 280 pesos el litro de combustible para que los extranjeros no nos consuman todos los combustible» enfatizó.

Y en ese marco, lamentó «la Argentina está muy mal me preocupa mis hijos, la gente joven que quiera trabajar desde hoy, el panorama no es nada alentador».