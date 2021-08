En Puerto Iguazú, los hoteles reciben interesados para celebrar eventos dos veces por semana. Oberá y Eldorado la autorización llegará en los próximos días.

El gobierno provincial dio luz verde el viernes pasado para la realización de eventos sociales, es decir, casamientos, fiestas de 15 años. Todo bajo protocolo y con la exigencia de pasaporte sanitario. Bajo la denominación Fiestas Seguras, los ministerios de Gobierno, Salud Pública, Cultura y Trabajo de Misiones autorizaron un pedido que data del año pasado, cuando los trabajadores de caterings y artistas se convirtieron en uno de los rubros más afectados por la paralización de actividades debido a la pandemia de Covid-19.

Ahora les queda a las autoridades de cada municipio adherir, resolución mediante, a la norma oficializada por la Provincia. En ese sentido, Posadas todavía no emitió un documento oficial, en tanto se espera que lo haga en los próximos días. Mientras, los clubes o salones ya tienen consultas de fechas y costos.

Por su parte, las localidades más grandes, después de Posadas, como Puerto Iguazú, Eldorado y Oberá avanzan a paso firma en la habilitación de fiestas y sus respectivos Comité de Crisis están en pleno análisis de la implementación del protocolo.

Respecto de la Ciudad de las Cataratas si bien aún no emitió la resolución que certifica la adhesión a la resolución provincial, desde el municipio confirmaron la adhesión. En este marco varios hoteles señalaron que desde diciembre del año pasado reciben consultas acerca de grandes eventos que superan los 100 invitados, al menos dos veces por semanas.

Varios hoteles de Puerto Iguazú ofrecieron cenas de fin de año al aire libre con protocolo al aire libre con la implementación de burbujas, en ese entonces fue la prueba piloto para adaptar el trabajo y diagramar los eventos venideros. No obstante, además de la fecha especial de fin de año, no habían logrado el permiso para trabajar con eventos hasta ahora.

Según pudo averiguar El Territorio, se registran consultas sobre todo para reuniones de trabajo, casamientos y cumpleaños de 15, no obstante las limitaciones del protocolo vigente no permitieron a las empresas cotizar a largo plazo dichos eventos por la inestabilidad de la economía y la incertidumbre acerca de una fecha para la autorización de los eventos.

Eldorado y Oberá

El Comité de Crisis Municipal de Eldorado analizó en su reunión semanal de los días domingos la próxima habilitación de competencias deportivas y eventos sociales en concordancia con lo que dispone el comité interministerial de la provincia.

La evaluación que hizo el comité municipal es que los contagios en la ciudad vienen marcando un significativo descenso en los últimos meses (en mayo el promedio diario de contagios fue de 22,06 casos, en junio 18,6 y en julio 10), por lo que estarían dadas las condiciones para flexibilizar y habilitar nuevas actividades, según lo dispongan las autoridades provinciales.

De acuerdo a lo informado, una vez que cuente con la resolución del comité interministerial, Eldorado se adheriría a la resolución.

En el caso de los eventos, los integrantes del comité manifestaron que esperan conocer las características y condiciones de los eventos sociales que fije la provincia para aplicar el mismo criterio en Eldorado.

“Cuando empezaron a circular las noticias en los medios, yo me comuniqué con un integrante del Comité de Crisis para saber qué pensaban hacer acá, pero me dijeron que no contaban con información oficial. Yo lo que leí en los medios es que habilitarían hasta 100 personas, dependiendo del tamaño del salón, y que para poder realizar la reunión y que la autoricen habría que pedirla con anticipación de unos días. Hablan de cinco personas por mesa, de protocolos, y todo eso. La verdad que necesitamos volver a trabajar. Fue un año y medio muy difícil para nosotros y para todos los que viven de este tipo de eventos. Por ejemplo, en un cumpleaños de 15 o un casamiento no es sólo el salón, es el catering, los fotógrafos, el DJ. Mucha gente vive de esto”, sostuvo Francisco Álvarez, dueño de Checo Kue.

Desde el viernes, empresarios de eventos nocturnos de Oberá, analizan el protocolo autorizado las diferentes fiestas, como la aplicación de la solicitud del carnet de vacunación contra el Covid. Pero volvieron a insistir en que aprueben la ampliación horaria, porque actualmente sólo trabajan, en lo que respecta a gastronomía, cuatro horas.

Los organizadores de eventos en la Capital del Monte esperan que el Ejecutivo municipal se adhiera a las medidas autorizadas por el gobierno provincial.

e es una noticia que la veníamos esperando, todos los que estamos en el rubro de eventos, estuvimos golpeados porque cambiaron las reglas de juego, pero dentro de todo, la noticia nos da un poco más de esperanza para volver a la normalidad”, manifestó Sergio Vallena, propietario de varios espacios para eventos nocturnos.

El pedido sería la ampliación horaria: “Somos varios grupos de eventos que estamos juntos, es una lucha constante de hacer entender que la teoría es una cosa y la práctica otra, más que nada la esperanza es que vuelvan a un horario acorde, porque el horario hoy es muy corto, cualquier emprendimiento son ocho horas y nosotros estamos trabajando cuatro horas y media, se nos redujo a la mitad y los costos fijos siguen iguales”.

En San Pedro se reunirá el Comité de Crisis

El regreso de eventos como sociales como casamientos, cumpleaños de 15 y festejos empresariales, es muy esperado para quienes prestan servicios de sonido, ornamentación, cotillón y catering, que desde que comenzó la pandemia trabajan a media máquina, buscando otras alternativas a fin de subsistir. Sobre la habilitación, hasta el momento el municipio de San Pedro no se adhiere y analiza qué tipo de eventos se volverá a permitir.

De acuerdo a lo anticipado a El Territorio por el intendente Miguel Dos Santos, resta una reunión con los integrantes del Comité de Crisis para analizar detalladamente cada uno de los puntos de la resolución a fin de determinar, qué tipo de fiestas se habilitarán en la Capital de la Araucaria.

“Vamos a analizar y en esta semana sacaremos la resolución con los tipos de eventos a los que nos vamos a adherir. Es un tema delicado que hay que tratarlo bien y ver qué conviene para el municipio y qué no”, señaló Dos Santos.