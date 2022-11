En la mañana de este viernes , un vecino del kilómetro 7 hizo público su malestar a raíz del corte en el suministro de agua potable que se registró en la noche del jueves pero a primeras horas de hoy para sorpresa suya “el agua venía con barro, si es a mí solo no pasa nada pero siempre se reitera a varios. Eso acarrea un montón de problemas. No es algo que no se pueda solucionar”, lamentó.

Molina, “me hago de eco de la misma problemático de otros vecinos, ayer estuvimos todo el día sin agua, cada vez que hay un corte de agua después sufrimos el problema de que el agua viene con un gran exceso”, afirmó el ex trabajador de la CEEL que remarcó, “no es algo que no se pueda para mí es un descuido”, resaltó.

“no nos están regalando el agua, ahora estamos pagando por el barro que nos mandan, nos están cobrando para mí debería ser gratis por el servicio que nos dan. Recibo fotos de vecinos que todavía sale el agua con barro, inclusive casos hasta el kilómetro 5 y 6”, contó.

Por último dijo, «alguien tiene que estar controlando esto, no puede pasar reiteradas veces al año y todos los años». Y acotó, «publiqué mi caso en las redes sociales me llamaron de la CEEL sorprendidos, no es el medio pero ya estamos cansados».