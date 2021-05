Lo definió el Comité de Crisis local en una reunión mantenida en la noche del miércoles. Pese a ello crece la preocupación por aumento de casos de covid-19 en personas entre 30 a 50 años. Actualmente Montecarlo, según el último parte oficial del Ministerio de Salud Pública, tiene 20 casos activos.

En la noche del miércoles se reunió el comité de crisis de Montecarlo en el cual se decidió reforzar los controles del cumplimiento de los protocolos vigentes y se continuará con las actividades permitidas actualmente. Por mayoría se decidió que no se aplicarán restricciones y se convocó a una nueva reunión para el miércoles 2 de junio donde volverán a evaluar la situación sanitaria. Actualmente Montecarlo, según el último parte oficial del Ministerio de Salud Pública, tiene 20 casos activos.

«Creo que no debemos retroceder, sabemos que muchos se relajaron, pero también cada institución debe trabajar en la concientización de su personal. Tenemos casos positivos, pero no paramos y no podemos parar.

El año pasado fue muy duro para nosotros, creo que debemos corregir los errores. Todos los días en la Cooperativa decimos a nuestra gente como debe estar y en su casa hacen otra cosa, pero hay que seguir insistiendo con los cuidados. Tenemos que saber convivir con la situación y seguir previniendo» sostuvo Heriberto Friederich presidente de la Cooperativa Agrícola.

Por su parte Waldemar Laumann jefe de los bomberos voluntarios opinó «Un año atrás nadie tenía conocimiento como se iba a desarrollar el virus. Coincido con no cerrar y si decir a la gente que va a depender de todos. Buscar otras alternativas. En los lugares públicos poner un poco más de control».

Por su parte el párroco a cargo de la Iglesia Católica manifestó que «tratamos de transmitir conciencia, cumpliendo con los protocolos, dividimos las misas para que sean grupo reducidos. La gente necesita contención».

Por otra parte desde el hospital local manifestaron la preocupación que los contagios se están dando en personas entre 30 a 50 años, y remarcaron que estos no se dieron en el ámbito laboral, si no en actividades sociales, pero a la vez hicieron hincapié en seguir concientizando y no restringir porque ven con preocupación los problemas de salud mental que provoco la cuarentena estricta.