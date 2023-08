En el marco de la creciente preocupación por la volatilidad cambiaria y la de los precios de la yerba mate, el productor y miembro destacado de la mesa directiva de Productores Autoconvocados de Misiones, Sergio Delapierre, presentó una propuesta que busca estabilizar el valor de este producto fundamental en la economía argentina.

“Tomando como base lo que dije hace unos días eran 380 pesos. Estábamos hablando de 50 centavos de dólar, así que estamos más o menos coincidiendo”, sostuvo ratificando su postura vinculada a que un kilo de yerba debe tener un precio equivalente a un litro de gasoil.

En este sentido, explicó el motivo por el que considera esta alternativa como una la solución más conveniente en este momento. «Lo que pasa es que el dólar es muy volátil y la gente le tiene miedo. Entonces, se podría fijar el precio del insumo, que es común a todas las actividades agropecuarias, y entonces evitaríamos tener que estar reuniéndonos para fijar el precio en el instituto, que se está negociando ahora para fijar un precio que tendrá vigencia a partir de octubre»

De esta manera, continuó que la propuesta evitaría las fluctuaciones de precios y las reuniones constantes para ajustar los valores. «En octubre y noviembre no se cosecha porque es época prohibida de cosecha. Quiere decir que ese precio va a impactar recién en diciembre. La inflación de aquí a diciembre se va a comer el valor seguramente, así que me parece que ya el tema de fijar el precio por semestre es algo para una economía estabilizada, para un país normal», consideró el yerbatero.

En relación al valor del dólar agro establecido en 340, señaló: «El dólar agro tendría que estar más cerca de los 500 que lo que habían fijado, porque si supera los 700. Pero es hacer una disquisición, un detalle estúpido, porque yo no me voy a meter a discutir con los topes de las finanzas”, dijo. Con el objetivo de buscar practicidad en el sector, Delapierre invitó a que se fije “un precio para que el productor tenga un valor bueno en la yerba y pueda cumplir con todo».

También, resaltó el impacto de esta propuesta en la cadena de precios. «Yo creo que lo que más preocupa es la asignación de precios cada seis meses, que al principio le pega fuerte a los industriales y al final le pega fuerte al productor. Porque al principio queda como alto. Pasan dos meses y ya el precio queda bajo», aseguró.

Por otro lado, coemntó sobre las consecuencias que esto acarrearía para el consumidor, lo abordó comparando el precio de un kilo de yerba mate con el de otro tipo de bebidas que inclusive se terminan más rápido. “A mí no me preocupa tanto el precio al consumidor. Porque un paquete de yerba si vamos a comparar con una bebida cola o con cerveza, en cualquier negocio la cerveza está arriba de 1.000 pesos, te la tomás en un rato. Un paquete de yerba está entre 1.000, 1.100, 1.200 pesos. Entonces me parece que la yerba provee, además de una bebida tradicional, es un alimento en cierta forma, justamente para clases más empobrecidas”, destacó.

Así, argumentó que la yerba mate es un producto asequible y versátil. “Es un producto barato, es casi tan barato que yo considero que la yerba está estigmatizada por los supermercados. Porque son los que chillan, cuando sube la yerba, enseguida publican en todos lados que se viene el fin del mundo. Y la yerba es uno de los productos más baratos», reiteró.

Finalmente, aunque no realizó un cálculo preciso, Delapierre estimó que el precio final podría aumentar significativamente. «sería arriba de 2.000 pesos el paquete y me parece perfecto. Ojalá la yerba llegue a ese precio, ojalá», concluyó.