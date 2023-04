Cada año, alrededor de 5000 animales son atropellados en diversas rutas del norte de la provincia de Misiones incluyendo al yaguareté, que está en peligro crítico de extinción y es una especia declarada Monumento Natural en la Argentina.

En este escenario, la Red Yaguareté y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron en forma conjunta una acción de amparo ambiental para solicitar que la justicia federal ordene la implementación de soluciones a esta problemática.

En concreto, en los últimos años, seis yaguaretés -de los 100 que se estima que viven en la provincia-, murieron bajo las ruedas de vehículos imprudentes que no contemplan que están atravesando uno de los sitios de mayor biodiversidad de la Argentina, según señalaron en FARN.

Los estudios con radares demostraron que el 97% de los autos circulan violando la velocidad máxima permitida por ley. En rigor, según los expertos, actualmente quedan menos de 250 yaguaretés adultos en todo el país, distribuidos en tres poblaciones: las Yungas de Salta y Jujuy, la región Chaqueña y porciones de la Selva Misionera.

“Nos cansamos de protestar ante cada animal muerto y de ir a reuniones donde sistemáticamente se habla de los mismos problemas sin solucionarlos. Por eso, fuimos a la justicia federal para que resuelva lo que las autoridades no se deciden a resolver”, expresó Nicolás Lodeiro Ocampo, director de la Red Yaguareté y autor de varias las propuestas para paliar este flagelo.

“Desde hace 15 años que empezamos a visibilizar esta problemática. Cada día mueren animales atropellados, y no podemos perder otro yaguareté solo por el hecho de que no existen controles de velocidad y no se respetan las máximas establecidas. Está demostrado que ni la cartelería, los bastones o las bandas sonoras han dado resultado”, reclamó Lodeiro Ocampo.

El cambio de uso del suelo, la explotación intensiva de bienes naturales, los hábitos de producción y consumo, el cambio climático, entre otros impulsores, aceleran las tasas de extinción de especies y devastan ecosistemas enteros. La Argentina tiene un cuarto de sus mamíferos bajo algún grado de amenaza, según los últimos datos oficiales disponibles, que datan de 2019.

En sintonía, Cristian Fernández, coordinador del área legal de FARN, detalló que “la acción de amparo ambiental interpuesta por nuestras organizaciones en la justicia federal de Eldorado tiene por finalidad lograr el cumplimiento efectivo de la normativa internacional, nacional y provincial que protege la biodiversidad, especialmente las especies en peligro de extinción. Que las autoridades competentes se sienten sobre la mesa y acuerden de inmediato la implementación de medidas para evitar atropellamientos que suponen una amenaza constante para la fauna nativa”.

“Frente a la actual crisis de pérdida de biodiversidad es urgente que las autoridades responsables a todos los niveles realicen sus mayores esfuerzos y coordinen acciones efectivas y suficientes para la preservación de la fauna silvestre que habita en esta porción de la Selva Paranaense, ecorregión en serio retroceso, y que atiendan la amenaza que representan los atropellamientos”, detallaron desde la Red.