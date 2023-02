El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) estableció ayer medidas sanitarias extraordinarias por la declaración de la emergencia por influenza aviar altamente patógena (Iaap) en la República Argentina, contempladas en la Resolución N° 166/2023, publicada en el Boletín Oficial. Mientras tanto, en Misiones en el sector avícola se ponen en alerta ante el avance de la enfermedad en el pais. De momento, en la tierra colorada, hubo casos sospechosos, pero deron resultado negativo los estudios y se descartó la enfermedad.

Pablo Castillo, presidente del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Misiones, sostuvo que “se trata de una situación extraordinaria y grave desde el punto de vista del riesgo de expansión de la gripe aviar altamente patógena”. Relató que hasta la fecha fueron diez las pruebas realizadas en animales bajo sospecha del virus en la provincia.

“En Oberá en diciembre hubo mortandad de patos, pero luego se detectó que era por una intoxicación», dijo. El médico veterinario aseveró que la mayoría de los casos son de aves silvestres y migratorias que ingresaron de criaderos familiares. En este marco, contó que Misiones no es una provincia con gran porcentaje en la producción avícola. Pero remarcó que los productores que hay deben “respetar las medidas sanitarias para evitar complicaciones”.

Sobre el ingreso de aves vivas a la tierra colorada, señaló: “Ingresan los pollitos bebés y las gallinas ponedoras para el productor que las cría. Por el momento, no somos zona considerada de riesgo”. Detalló que los productores las tienen en galpones y luego ofrecen y comercializan huevos y pollo casero. “En estos lugares hay que extremar cuidados para que no ingresen aves externas”. Luego, resaltó que es importante no tener contacto con el animal muerto o enfermo.

Con el objetivo principal es minimizar la dispersión de la enfermedad, se aplicaron desde el Senasa una serie de medidas. Por ello, se prohíbe en todo el territorio nacional la realización de exposiciones, ferias, eventos y actividades recreativas que impliquen concentración de aves domésticas, ornamentales y silvestres. Además, se desestima la distribución o venta de aves vivas en forrajerías, agropecuarias o veterinarias. Por último, se incluyen las mismas condiciones para el ingreso de genética aviar procedente del exterior y su traslado dentro del país.