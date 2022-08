A pesar de la protesta, la justicia se encamina a dictar la prisión preventiva para Esteban Felipe B., el preso que tragó una bombilla el lunes por la noche y se negó a ser operado como forma de protesta. Ahora se volvió a negar a ser atendido por un cirujano para que le extraigan el elemento.

Esteban Felipe B., el preso que tragó una bombilla para protestar por su situación judicial y reclamar por su libertad, continúa estable de salud aunque volvió a negarse a recibir atención médica luego de haber pedido asistencia durante la tarde de ayer miércoles.

El detenido tiene 30 años y se encuentra alojado en una celda de la comisaría seccional 12, de Posadas, desde el 1 de julio de este año, cuando fue detenido por un robo.

Fuentes judiciales le anticiparon a Misiones Online que a pesar de la protesta, el preso de encuentra camino a recibir la prisión preventiva, es decir que continuará tras las rejas en la causa caratulada como “robo calificado en grado de tentativa y resistencia a la autoridad”, que se tramita en el Juzgado de Instrucción 1.

La historia comenzó en la noche del lunes, cuando la guardia de la comisaría se enteró que el detenido se tragó una bombilla para protestar por su situación judicial y reclamar por su libertad. En ese momento fue trasladado al hospital escuela Ramón Madariaga.

Una vez en el hospital, el detenido fue atendido por un médico quien diagnosticó “paciente lucido en tiempo y espacio glasgow 15/5 ventilando espontáneamente buen patrón ventilatorio, hemodinámicamente estable refiere ingesta de bombilla, se solicita rx de tórax y abdomen”.

Posteriormente, ya con la radiografía en la mano, el detenido se negó a ser operado por los médicos. Además, según consta en la denuncia policial, se puso violento y amenazó con volver a tragar otra bombilla.

ADVERTISEMENT

“Yo no me voy a atender con el cirujano, no me quiero operar. Yo hago esto para que el juzgado me de bola, quiero que manden esto al juzgado. Mañana voy a tragar otra bombilla”, aseguró el detenido ante los uniformados.

Pero la situación cambió en horas de la tarde del miércoles, ya que a las 16:35 nuevamente fue examinado por el médico policial luego de que el propio Esteban Felipe B. pidiera atención médica debido a los dolores abdominales que padecía.

Por ello fue trasladado hasta el hospital René Favaloro, en Villa Cabello, donde será atendido por un médico cirujano con el fin de programar la cirugía de extracción.

Además, se espera que en el transcurso de la mañana sea entrevistado por el juez Cardozo para conocer de su boca el reclamo que lo llevó a tragar la bombilla.