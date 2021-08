El gobernador Herrera Ahuad ratificó que por ahora no se pedirá la apertura de corredores terrestres, pero la Provincia no vería con malos ojos la futura reactivación inicial del paso Iguazú-Foz.

La Casa Rosada publicó este fin de semana la Decisión Administrativa 793/2021, firmada por Santiago Cafiero, en la que sostiene el cierre de las fronteras terrestres hasta el 1 de octubre próximo, alegando razones sanitarias por la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, las versiones sobre la eventual reapertura en 2021 se multiplican, en especial porque esa última Decisión Administrativa permite a los gobernadores a pedir “corredores seguros adicionales a los habilitados”.

Ayer, el gobernador Oscar Herrera Ahuad ratificó la postura que tiene Misiones, negó que vaya a pedir uno de esos corredores fronterizos y habló de priorizar el uso de las camas de terapia intensiva para los misioneros.

Aunque ya anticipó algunas exigencias para concretarlo: se deberá pedir mínimamente una restricción horaria de cruce para el control efectivo, la presentación de un PCR negativo con no más de 48 horas de anticipación, y que la persona tenga al menos una dosis de vacuna contra el COVI-19.

“Hay que cuidar el sistema sanitario para los misioneros”

Herrera Ahuad fue consultado en la inauguración de un espacio maker en el Instituto Santa María de Posadas sobre la posible reapertura fronteriza. “Semana tras semana me preguntan sobre la apertura de la frontera y la postura de la Provincia ha sido muy clara y lo reitero: no se trata solamente de un esquema de vacunación que tenga la provincia muy avanzado, no se trata solamente de que vengan vacunados. Se trata de nuestro sistema sanitario que ya estuvo esta semana atendiendo la demanda contenida de pacientes misioneros que por la pandemia no habían podido venir. Cirugías ampliadas del orden oncológico, neurocirugías que debían realizarse que estamos atendiendo toda esa demanda”.

Sobre los pasos con el Paraguay dijo que “nuestra postura es que no haya una apertura en este tiempo, por lo menos en esta frontera. Sabemos que hay una demanda del otro lado del río Paraná de la necesidad de resolver una problemática que no se puede resolver en el Paraguay”.

ADVERTISEMENT

Herrera Ahuad sostuvo que “primero quiero resguardar que todos los misioneros puedan resolver su problemática que ya la tenían postergada a raíz de la pandemia, porque había que cuidar las camas críticas de las UTI para los pacientes COVID. Ahora estamos en un equilibrio, ha disminuido la ocupación de camas al 44% y ese nivel va a ser ocupado por todas las patologías que vienen postergadas a su resolución quirúrgica y que necesitan camas de terapia intensiva”.