Cámaras que nuclean al sector afirman que se registra un 30% menos de pasajeros frente a la prepandemia. Neumáticos, un insumo que cada vez más cuesta conseguir

El sector de media y larga distancia afronta tiempos críticos. El faltante de determinados insumos, como los neumáticos, y las dificultades en el acceso del gasoil complican el desarrollo de la actividad a pleno, que aún siente los golpes después del parate que provocó la pandemia.

En este sentido, desde la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap) estiman que hubo una merma del 30% en la venta de pasajes en los servicios interurbanos y que muchas de las empresas operan con menos frecuencias de las habilitadas, pese a que están autorizados para funcionar a pleno. En medio de este escenario, muchos de los insumos necesarios para el funcionamiento se encarecieron en los últimos meses.

En los mismos términos expresaron desde la Cámara de Empresaria de Larga Distancia (Celadi) y agregaron que pese a que hubo mayor movilidad de micros por las vacaciones de invierno durante julio, los indicadores de la actividad aún siguen por debajo de los niveles de la prepandemia y que lograron empatar la cantidad de pasajes vendidos durante el verano, de acuerdo al balance preliminar que realizaron desde la cámara que nuclea al sector.

En Misiones

La suba en los insumos, entre ellos los neumáticos, y las complicaciones en el acceso del gasoil son parte de los inconvenientes que aquejan al rubro de media distancia en Misiones.

Según manifestó Juan Manuel Fouce, representante legal de la Caemtap, “el gasoil es uno de los principales inconvenientes, hay un atraso tarifario importante y los precios de los insumos son cada vez más elevados”, expresó que muchas de las frecuencias del servicio interurbano no se recuperaron del todo. Es que muchos de los trámites que antes se realizaban de manera presencial, ahora se efectúan de forma virtual, hecho que impactó en la cantidad de viajes entre municipios. “Eso generó un decaimiento del 30 por ciento en la venta de pasajes. El interurbano no es un servicio que se use todos los días, une localidades, usándose más para los trayectos más cortos, mientras que los recorridos más largos son donde más se redujeron las frecuencias”, expresó Fouce, quien agregó que pese a que la actividad de media distancia cuenta con la habilitación para operar a pleno con la totalidad en cuanto a la cantidad de frecuencias, muchos de los servicios no se realizan ya que los costos no se logran cubrir. “Se redujeron frecuencias, pero no los permisos porque las conexiones entre los municipios siguen. Por ejemplo, de diez frecuencias entre un determinado destino, se explotan cinco”, explicó.

Sobre la situación de la escasez de gasoil, que aún persiste, expresó: “Es una situación verdaderamente crítica, donde hay un mayor consumo de combustibles y no hay. Es una situación que no se daba hace 20 años. Y a la par, hay una retracción con la renovación de las unidades”.

Por su parte Sergio Prox, empresario del sector de media distancia, comentó la situación crítica sobre el acceso al gasoil. “Hay colegas del sector que están en las estaciones de servicio hasta 48 horas para llegar con el combustible para tener con flota al colectivo”.

A la par de las complicaciones para acceder al gasoil, indicó que hay inconvenientes para conseguir determinados insumos, por ejemplo los neumáticos. “Hay determinados productos que antes se conseguían de manera normal y ahora no, como pasa con los neumáticos. Y el que tiene, no lo vende porque no tiene cómo reponer. O si hay alguna venta, lo vende a valores que son muy elevados. Por ejemplo, nosotros que tenemos colectivos de doble piso requieren de neumáticos que son de primera calidad y no hay en el mercado, o si se consiguen, son a precios muy costosos”, comentó.

Al mismo tiempo, añadió que también hay muchos insumos de electromecánica que cuesta conseguir, además de los productos que son importantes y que escasean en el mercado argentino.

“Todas las líneas no están al 100 por ciento como antes de la pandemia, y tiene que ver con el tema del combustible que no se está consiguiendo en muchos casos y también por la situación actual”, señaló Prox.

A nivel nacional

En lo que respecta a la actividad de larga distancia, Gustavo Gaona, titular de la Celadi, indicó a este matutino que si bien aún no hay números sobre cómo fue el desempeño del rubro en las últimas vacaciones de invierno “entendemos que habrá dos variables, con los mismos valores del verano donde hubo un 31 por ciento menos de pasajeros frente a febrero de 2020. Hubo un buen movimiento, pero con porcentajes por debajo del ciclo normal. Además, teniendo en cuenta que hay una menor prestación de frecuencias, la carga de pasajeros fue más eficiente”.

Frente a esta situación, “las empresas de larga distancia aún no logran equilibrar los niveles económicos de ingresos, por lo que no hay una estabilización pese al movimiento, lejos de lo que esperamos que es la ecuación económica. Se recupera la demanda, pero aún con números bajos”.

Asimismo, precisó que muchas de las empresas que operan a nivel nacional sienten el faltante de neumáticos “que viene sintiéndose desde que arrancó el año”. “Hubo problemas con los insumos, los resolvimos pero a precios muy elevados, pagándose a precios completamente elevados, hecho que impacta en la ecuación económica de las empresas, generando preocupación porque los números no cierran”, acotó.

Recordó que el sector logró la recuperación en la conexión con 1.600 destinos nacionales, “no están operando la cantidad de frecuencias que había antes de la prepandemia”.

Por otra parte, Gaona destacó que desde que arrancó el 2022 hubo una recuperación en las conexiones internacionales con el levantamiento de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus y la reapertura de las fronteras. En el contexto particular que atañe a Misiones, enfatizó que cada vez hay más viajes con Brasil y Paraguay, por la diferencia cambiaria.