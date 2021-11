Después de su salida en el entretiempo del partido del pasado viernes ante Lille por la Ligue 1, Lionel Messi no jugará el próximo partido del PSG debido a una lesión. El Paris Saint Germain enfrentará al RB Leipizg por una nueva fecha de la fase de grupos de la Champions League y la novedad es que el rosarino no está citado para viajar a Alemania.

El astro argentino se ausentará del duelo en el que su equipo, líder del Grupo A, visitará al RB Leipzig en Alemania por la Champions League. Tampoco estaría entre los citados para el choque del sábado ante Bordeaux por la Ligue 1.

El equipo de Mauricio Pochettino, líder del Grupo A de la competición internacional con 7 puntos, visitará Alemania este miércoles con el objetivo de sumar y quedar a un paso de la clasificación a los octavos de final del torneo que es el gran objetivo para los de París en su proyecto deportivo. Más allá de la no citación para enfrentar al conjunto germano, la otra novedad es el parte médico que difundió el club parisino.

En el reporte, el PSG indica que Messi presenta molestias en los isquiotibiales de su pierna izquierda y que presenta dolor en la rodilla tras una contusión. A la espera de su evolución, es posible que el astro argentino se pueda perder varios partidos con su club y su participación en la próxima doble fecha de Eliminatorias con la selección argentina es una incógnita.

Según pudo conocer este medio, la intención del futbolista argentino sería viajar a España para recuperarse. El sitio elegido sería la Clínica CEMTRO de Madrid, cuya unidad de rodilla está a cargo de Vicente Concejero, ex jefe de los Servicios Médicos del Atlético de Madrid. El mencionado centro médico fue el elegido por Messi para recuperarse en 2015 de la rotura del ligamento colateral izquierdo que sufrió luego de ganar el triplete con el Barcelona y de alcanzar la final de la Copa América con Argentina.

Frente a este escenario físico del rosarino, hay que destacar que la molestia muscular fue la razón por la cual el número 30 sólo disputó los primeros 45 minutos del encuentro válido por la jornada 12 de la liga de Francia ante Lille. Al argentino se lo vio errático con el balón e incómodo en el campo de juego, fuera de su tónica habitual. Una vez que terminó el encuentro, fue el propio Pochettino el que confirmó por qué había reemplazado a Messi.

“Salió por precaución”, dijo el DT del Paris Saint Germain sobre la modificación, que fue consensuada con el servicio médico del primer equipo. “Tenía una molestia, ya lo habíamos dicho, para que no vaya a mayores”, agregó el ex director técnico del Tottenham en relación a las declaraciones que brindó en diálogo con los medios en la previa al encuentro, en las que había dado indicios de un malestar que no le permitió a La Pulga entrenarse el día previo al duelo en el Parque de los Príncipes.

Además, según indica el informe médico, Messi continúa con dolor en la rodilla izquierda, que fue la que sufrió la brutal patada del defensor venezolano Luis Martínez durante la primera etapa del encuentro válido por las Eliminatorias Sudamericanas entre Argentina y Venezuela en Caracas. Dicho encuentro se disputó el pasado 2 de septiembre y terminó en victoria para los dirigidos por Lionel Scaloni, que triunfaron 3-1.

Una vez que Leo regresó a Francia para sumarse a su equipo, fue titular en el duelo ante Lyon que se llevó a cabo 17 días después de aquel incidente (19 de septiembre). En el segundo tiempo, las imágenes de Messi tocándose la rodilla izquierda recorrieron el mundo, lo mismo que ocurrió cuando el entrenador argentino resolvió sacarlo del campo para protegerlo.

Más allá de la ausencia del delantero ex Barcelona, PSG también brindó novedades sobre el estado de otros futbolistas que continúan con sus recuperaciones. Según el parte médico, Sergio Ramos “continúa su entrenamiento individual sobre el terreno de juego y volverá a la plantilla en los próximos días”.

Por su parte, el italiano Marcos Verratti “se encuentra actualmente trabajando en el gimnasio y en la piscina y continúa cuidando su lesión de los músculos oblicuos izquierdos” tras un fuerte golpe en su cadera. En el caso de Leandro Paredes, el club informó que el mediocampista volvió a correr luego de 19 días de su lesión de grado 3 en el cuádriceps izquierdo.