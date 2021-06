Mayweather y el youtuber se enfrentaron en un combate de exhibición en el Hard Rock Stadium de Miami.

En lo que fue su gran vuelta al cuadrilátero, Floyd Mayweather se enfrentó en un combate de exhibición ante el youtuber Logan Paul. El evento se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos.

Por el hecho de ser exhibición, ninguno fue declarado ganador (si alguno noqueaba al otro sí). El trámite de la pelea fue siempre de la misma tónica: Paul aguantó como pudo cada una de las embestidas de Mayweather, quien tanto en el cuarto como en el quinto y el sexto round fue superior.

Luego, quizás porque se terminaba el combate, entre ambos decidieron no atacarse y que la velada culminara tranquila. Eso hizo que los presentes abuchearan y se enojaran por el espectáculo visto.

Eso sí, show no faltó: con un rap a todo volumen, cantado por Moneybagg Yo a su lado, Mayweather entró al ring; por su parte, con una carta Pokémon colgando de su cuello (una PS10 de Charizard) y una bata amarilla, Logan Paul ingresó al cuadrilátero.

En el quinto round hubo intento de reacción de Paul, quien terminó lanzando golpes al aire porque nunca pudo conectar a Money, que a los 44 años hizo una muestra de talento y velocidad en cada defensa. La tónica no cambió en el siguiente bloque en el que se notó aún más el desgaste del youtuber y la tranquilidad de un Floyd que parecía no querer acabar la contienda por la vía rápida.

Pese a esto, los fans se quedaron con las ganas de ver un nocaut. Los ocho asaltos se completaron en su totalidad y Mayweather no intentó noquear, aunque dejó una mejor imagen. Al no haber jueces por tratarse de una exhibición, no hubo ganador ni perdedor.

Logan Paul, por su parte, se probó a él mismo y al mundo que pudo aguantar: “Acabo de pelear contra uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, así que que nadie me diga que algo es imposible”, declaró al final.

Los memes de la pelea entre Mayweather y Logan Paul

La creatividad de las redes sociales no faltó y hubo quienes aseguraron que Los Simpson predijeron la pelea entre Money y Logan. Con el característico tinte de humor, así se vivió el combate en Twitter.