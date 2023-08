La incertidumbre por las elecciones movilizó a buscar más información. Y las opciones que siguen al dólar o se ajustan por inflación son las más buscadas

Con una mayor sensación de incertidumbre por el rumbo económico del país, antes de las elecciones de este domingo, especialistas en inversiones reconocen que la demanda de asesoramiento se disparó en las últimas semanas. Así desde Balanz, una plataforma de herramientas para inversores, se apuntó a que se nota que más argentinos están abandonando los plazos fijos y buscan cubrirse de la inflación con operaciones que sigan al dólar o al menos puedan rendir más que un plazo fijo.

“Cada vez que estamos cerca de las Paso, se empiezan a volcar más consultas sobre opciones de inversión. Y a esto hay que sumarle que además estamos teniendo una devaluación grande entre los diferentes tipos de dólar. Así mucha gente se empieza a preocupar porque la tasa del plazo fijo que en su momento era tentadora con un 97% de TNA, de represente empieza a perder de nuevo contra la inflación y también contra el tipo de cambio”, observó Nicolás Carreras, asesor financiero de Wealth Management en Balanz.

El analista detalló que entre las opciones que ofrecen en la empresa “tenemos un fondo de inversión que está compuesto por fondos de renta fija corporativa, que son obligaciones negociables emitidas por el sector privado que tienen cláusulas de ajuste con CER o al dólar link (atado al tipo de cambio oficial)”.

Agregó que “después están los que siguen al dólar MEP (un dólar accesible a través de una cuenta comitente). También hay obligaciones emitidas en dólares por empresas a los que se puede acceder en pesos y que pagan tasas cercanas al 8 o 9% anual en dólares. Dos de las que estamos ofreciendo son de Telecom y de Aeropuertos Argentina. Ambas pagan un cupón semestral del 4 o el 2,25%”.

Comentó que para el que quiera un fondo más conservardor está un “fondo que invierte en obligaciones no negociables que pagan un cupón semestral y siguen lo que paga el Tesoro de Estados Unidos que está entre un 5 y 5,5% anual”.

Carreras recordó que también hay inversores que se volcaron por las acciones. “Son opciones que arrancaron casi al comienzo del año o en abril y desde allí crecieron mucho en su valor en dólares. Tenemos un fondo que sigue las empresas con mayor valoración del mercado y otro fondo de acciones que vienen rindiendo muy bien”.

Bajar la incertidumbre

El analista consideró que entre los resultados que pueden afectar el clima de los inversores está el que no haya un ganador definido este domingo. “Creo que uno de los peores escenarios será que no haya un claro ganador el domingo. El mercado está esperando una señal y si eso no ocurre habrá más incertidumbre e inestabilidad. En cambio si hay un claro ganador, vamos a tener mayor certeza y tranquilidad. Ahora si ocurre que gana un candidato que era tenido en cuenta, eso también puede generar incertidumbre”, comentó.

Carreras indicó finalmente que actualmente más gente se está dando cuenta que el plazo fijo no es una herramienta que sirva para ahorrar en el mediano o largo plazo. “El plazo fijo es una herramienta muy cortoplacista porque el riesgo de devaluación le termina ganando. Con cada devaluación se impacta mucho en precios y el plazo fijo siempre termina quedando atrás”.