Este lunes en la capital misionera, se llevó adelante la marcha para pedir justicia por Claudia Benítez, la taxista asesinada en Posadas. En la misma, estuvieron presentes más de 400 personas, entre ellas, las hermanas de la víctima.

Caminando en silencio por las calles del centro de la ciudad y con el grito de justicia en la plaza 9 de julio, se realizó la marcha por Claudia Benítez, la taxista asesinada en Posadas.

A más de una semana del brutal crimen de Claudia Benítez, familiares y amigos se reunieron en el mástil, ubicado en la avenida Mitre en la intersección con la avenida Uruguay, para luego marchar hacia la plaza 9 de Julio. La misma inició alrededor de las 16:30.

“Estamos reunidos en la plaza para pedir justicia con el objetivo de que no haya más Claudia Benítez, es decir, que se terminen los asesinatos”, expresaron sentidamente. Muchas personas, además de acompañar el dolor de las hermanas y compañeras de la taxista asesinada, también marcharon para pedir justicia por otros seres queridos que perdieron sus vidas por diferentes motivos injustos.

“El caso está encaminado, pero esto no me traerá a mi hermana con vida”, dijo una de las hermanas de Claudia en conversación con Misiones Online, único medio que estuvo en vivo en la marcha.

Se cumplen 12 días desde que se conoció la trágica muerte de Claudia Benítez, la taxista posadeña que fue encontrada sin vida dentro de un pozo en Nemesio Parma. Su pareja, Juan Andrés R., es el único detenido y sospechoso por el crimen. El lunes se presentó ante el juez Miguel Mattos, se negó a declarar y fue imputado por “homicidio agravado por el vínculo y femicidio”.

Por tal motivo, familiares, amigos, compañeras de trabajo y allegados de Claudia Benítez hicieron un llamado a la comunidad para que los acompañen en el pedido de justicia. Cabe aclarar, que dicha marcha se iba a realizar el 26 de mayo, pero, por condiciones climáticas, decidieron suspender y pasarla a este lunes.

Claudia fue vista por última vez el martes 17 de mayo en las primeras horas de la mañana y según declaraciones de su pareja, iba a realizar un viaje con tres personas. Entre las 8 y 9 del mismo día fue encontrado su vehículo incendiado por completo en Nemesio Parma. Desde ese momento comenzó la búsqueda y el rastrillaje en la misma zona para dar con el paradero de la mujer.

El trágico e inesperado hallazgo fue al día siguiente, y desde entonces son miles las preguntas que giran en torno a la muerte de la mujer de 35 años. Las hermanas sostienen varias versiones relacionadas a su trabajo y la situación que conocía de la noche posadeña. Sus compañeras taxistas apuntan a su esposo, con el que habría tenido situaciones de violencia de género y no atravesaban un buen momento.

Aida Vaztique, taxista y amiga de la víctima, pidió el acompañamiento de toda la sociedad para pedir justicia por Claudia. “Queremos que se haga justicia porque a Claudia ya no la tenemos con nosotros y como mínimo es una manera de representarla a ella pidiendo justicia”, dijo.

“Ella era una mujer que tenía miedo, desconfiaba de todo, pero era muy precavida, era una compañera de fierro. No se puede entender lo pasó, cada vez que escucho los audios de ella es como que no entiendo que ya no la tenemos con nosotras”, contó en declaraciones a Misiones Online Tv.

La mujer se puso a disposición de la justicia para esclarecer el hecho, y dio su teléfono celular ya que tiene chat con Claudia que pueden aportar a la investigación. “El sábado me llamaron para corroborar algunas cosas. Están trabajando intensamente para que se alcance este hecho. Ayer me citaron para dar una declaración y ver mi teléfono”, contó.