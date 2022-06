El ministro de Economía argentino señaló que «el crédito en la moneda propia es un pilar de todo Estado soberano». En esa línea, a fines de este mes, Argentina debe hacer frente a vencimientos con el organismo internacional, por más de 4.000 millones de dólares, pero los expertos consideran que el Banco Central cuenta con suficientes recursos.

Default de la deuda en pesos: «El Gobierno jamás haría eso»

Al salir al cruce de una nota periodística, el titular del Palacio de Hacienda advirtió: «En cuanto a la barbaridad de defaultear deuda en pesos: nuestro Gobierno jamás haría eso».

En ese marco, agregó en Twitter que «el crédito en la moneda propia es un pilar de todo Estado soberano».

En el mismo posteo, el ministro de Economía desmintió que haya suspendido su presencia en un foro de minería en Canadá, como lo publicó Clarín en una nota titulada: «Tensión financiera: Guzmán suspendió un viaje a Canadá y el Banco Central subiría las tasas».

«Yo no suspendí el viaje. La empresa canceló el vuelo y no llegaba al Foro de Minería. Asistiré de forma virtual», explicó el funcionario.

Consideran que Argentina no tendrá problemas para pagar sus próximos vencimientos con el FMI

Si bien todavía no está definida la fecha en que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) tratará la primera revisión del programa acordado con el país – condición necesaria para el desembolso de 4.000 millones de dólares del organismo – la Argentina no tendría inconveniente en cumplir con sus compromisos con el FMI, según señalaron expertos internacionales.