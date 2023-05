Un grupo de madres se autoconvocaron para exigir a la empresa de transporte urbano ETCE de Eldorado el pago de las cuotas alimentarias para sus hijos. Denuncian que todos los meses, la empresa les descuenta ese dinero a sus trabajadores, pero luego se demora semanas en depositarlo a estas mujeres.

Carolina Álvarez comentó que esta mañana volvieron a manifestarse frente a la empresa para exigir el pago de la cuota alimentaria del mes de abril.

“El pago tendría que haber sido entre el 1 y el 10 de mayo, estamos en el día 12 y todavía no pagaron, lo que hace esta empresa es retener la cuota de alimento el día de cobro y en vez de depositar en la cuenta judicial nuestra parte, ellos trabajan con esa plata un mes más y la depositan siempre un mes más tarde”, señaló.

Comentó que justamente hoy se estaba haciendo el traspaso a la empresa Kenia y que su miedo es que se queden con ese dinero. “Qué hacen con esa plata de más de 30, 40 madres que estamos reclamando esa cuota de alimento, dónde está esa plata y porqué no la depositan en tiempo y forma”, apuntó.

Y advirtió que en su caso hace más de un año y medio que se separó del padre de sus hijos y que siempre cobró después del 20, 25 y 28. “Siempre un mes atrasado y no corresponde porque esa es plata de los chicos, no podés decirles a los chicos no está la plata, ETCE no nos depositó, y la padre no le podés reclamar porque no tiene nada que ver, ese asunto es un tema de la empresa”, manifestó.