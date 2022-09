En las últimas horas se conoció a través de grupos de WhatsApp un estremecedor caso de bullying en una escuela primaria del kilómetro 5. Luego de que su hijo sufriera el acoso y golpe de sus compañeros, una madre hizo pública la compleja situación atravesada.

En declaraciones, Cinthia Castillo, la madre del pequeño, contó que su hijo de 12 años cursa el séptimo grado de la Escuela N° 689 “Pionero Roberto Lowe”, donde fue víctima de bullying y golpes por parte de sus compañeros.

Vale acotar que en el video puede apreciarse como el niño de nombre Benjamín – posee campera de color rojo – es golpeado en la cabeza, rostro y es denigrado con expresiones como «Maricón» o «Chancho». En las imágenes los propios compañeros reconocen que están haciendo bullying y lo festejan. Lamentable.

Castillo dijo que la situación fue informada a la Directora Graciela Arzamendia la cual se comprometió a interceder pero hasta el momento no ha hecho nada. Adelantó además que no es el único caso dentro de la institución. Se radicará una denuncia en la Comisaría de la Mujer.

Según expresiones de la mujer el pequeño en cuestión desde preescolar cursa sus estudios en la institución y nunca tuvo problemas de aprendizaje. Ahora con los reiterados maltratos sufridos a los que se suman la rotura de guardapolvos y patadas a la salida de la escuela Benja no quiere continuar asistiendo a clases. Al margen del lamentable hecho vale acotar que el pequeño tiene asma crónica, problemas de riñón y corazón y además asiste a un psicólogo.

«A mi hijo lo toman de punto, él es muy bueno. No fue repitente no tuvo nunca malas notas y hasta lo amenazaron de muerte con que le darían un balazo en la cabeza, esto lo descubrí a través de un teléfono celular que él tiene que se lo había comprado para que estemos comunicados. Benja Me dice que no quiere volver a la escuela y es algo obvio» precisó.

Trascendió que en las próximas horas habría una reunión en la institución escolar.