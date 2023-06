Luisa vive en el barrio Avanti de Eldorado y es madre de dos jóvenes de 23 y 26 años con problemas de adicciones a las drogas. hijos que cayeron detenidos en varias oportunidades, por robar y vender a bajo costo los objetos para adquirir crack y marihuana. Además, acusó a los jueces de no actuar contra la venta de drogas en los barrios de Eldorado.

Luisa precisó que hace mucho tiempo lucha para sacar a sus hijos de este flagelo “Soy una madre de 12 hijos y siempre procuré dar lo mejor por mi familia. La gente suele hablar sin saber la situación, he pedido internación varias veces pero la justicia es lenta” aseguró.

Entre lágrimas, Luisa expresó el dolor y la impotencia por la falta de intervención de la Justicia y la libre venta de drogas en los barrios de Eldorado “Los jueces saben dónde venden. Yo estoy desesperada porque no sé hasta qué punto se puede llegar con esto. Es un pedido desesperado de auxilio, necesito una respuesta para internar a mis hijos”

Sobre cómo los hijos comenzaron a consumir, Luisa indicó que “Cuando me separé, la Jueza me sacó la tenencia para dársela al padre, que estaba apostado en un lugar de droga. Mis hijos hoy consumen crack y marihuana, muchas veces los encontré fumando en el patio de casa, y aunque los corro, los pego o le saco la pipa, ellos vuelve, No aguanto más esta situación, necesito que alguien me ayude”

Actualmente, uno de los hijos de Luisa se encuentra detenido por robo y será trasladado al hospital Samic de Eldorado para una intervención psicológica “No pienso bajar los brazos. Jamás apañé que mis hijos me traigan a objetos robados, soy una mujer que trabajó toda su vida. No aguanto más, necesito que alguien me ayude” finalizó.