La inseguridad en la zona rural es un caos que genera cada vez más, grandes pérdidas a los productores rurales. Los reinantes casos de abigeato causan preocupación en el sector, dónde ya se habla que son varios los camperos que ya no “quieren arriesgar sus vidas” por cuidar el ganado.

En esa línea Felix Melgarejo integrante de la Comisión Directiva Ganadera de la Provincia de Misiones afirmó la inseguridad que atraviesan en la zona y el grado de desprotección que sufren, “ el sábado faenaron una baquilla de Christian Bulman productor del km 18, en esta oportunidad solo fue un animal muerto pero hace tres años atrás le pegaron un tiro al campero que por poco no lo matan, esto no deja de preocupar al productor, el productor misionero está atravesando un momento difícil que parece no tener fin con el abigeato”, sostuvo.

“La carne faenada la llevan para venderlas en carnicerías clandestinas, o lo venden por los barrios y a veces lo hacen para consumo propio. El costo de la carne da lugar a que esto suceda también”, contó.

Aclaró que, “pertenezco al grupo de productores autoconvocados, justamente para hacer el reclamo con todos los problemas que tenemos los productores en la chacra pero se roban todo, el productor tiene que estar trabajando a pérdida y no tenemos solución a todo esto”. Y agregó que, “se creó la policía rural pero no hay suficiente personal policial, la zona es grande y no dan abasto”, reclamó.

Por su parte recordó que, “tenemos un caso concreto con Weber del km. 31 hace tres años atrás le pegaron un balazo al campero de este productor y este caso llevó a que el campero ya no quiera quedarse en la chacra para cuidar el animal, no sé a dónde vamos a ir parar”, señaló.

En medio del repudio por los casos, destacó que una de las posibilidades para brindar un poco de alivio a estos hechos, “pasa por crear cárceles, por cambiar las leyes judiciales, todo esto lo toman como hurto, esto bajonea a los productores, perdemos ganados, corre riesgo tu vida por poca ganancia y la ganancia que generamos no es la mejor”, lamentó.

En el narco por mayor seguridad y por una pronta respuesta a los productores expresó al final, “vamos hacer el reclamo como corresponde, con la denuncia policial pero agarrar o detener al ladrón es muy difícil no sabemos con exactitud quién lo hizo y queda todo como saco roto. Hace tiempo pasamos por esto y nunca encontramos una solución a todo esto”.