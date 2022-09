Se trata de Sergio M.B. (29) y Juan I. (63). Los investigadores buscan determinar si el ataque se produjo en un contexto de discusión o si se trató de un ataque premeditado

Sergio M.B. (29) y de Juan I. (63), los dos detenidos por el homicidio de Fernando Daniel Sánchez (20) en la localidad de Santa Ana, fueron trasladados ayer al Juzgado de Instrucción Seis de Posadas para completar la audiencia indagatoria.

Según detallaron fuentes de que intervienen en el proceso , ambos designaron abogado defensor y ante el juez Ricardo Balor escucharon los elementos en su contra y fueron imputados formalmente por el hecho.

En tanto, cuando tuvieron la posibilidad de dar su versión de los hechos, ambos decidieron abstenerse de declarar, tal y como los ampara su derecho. Por el momento seguirán privados de su libertad.

Como informó este medio, la principal versión que trascendió desde el entorno de los acusados fue que Sánchez había intentado robarles y en esa instancia le dispararon, causándole la muerte.

La familia de Sánchez, por su parte, negó los hechos.

De acuerdo a los datos consignados por voceros policiales consultados por este matutino, el hecho fue notificado a la Policía minutos después de las 4 de la madrugada del domingo.

Según los voceros, el muchacho fue atacado mientras estaba en el patio de una vivienda del barrio Martín Chico.

Fernando Sánchez (20) fue asesinado en la madrugada del domingo.

Asustada por la situación, la madre del chico alertó al Sistema de Emergencias 101 sobre la situación. Pero para cuando una ambulancia con paramédicos arribó a la casa, se constató que Daniel había muerto instantes antes.

A su vez, una comisión policial que arribó también al lugar inmediatamente comenzó a indagar en torno a las circunstancias del hecho y en cuestión de minutos logró ubicar a dos presuntos responsables del hecho, quienes fueron trasladados a la comisaría local.

Tanto Sánchez como los presuntos agresores son vecinos de la manzana 63.

Además, se secuestró en casa de uno de estos un rifle calibre 22 que presumiblemente fue utilizado en el hecho y que será peritado por investigadores de la Unidad Regional X.

Desmienten supuesto robo

La mayoría de sus residentes se despertó con el sonido de los disparos que acabaron con la vida de Fernando. Según sus familiares en ningún momento intentó robar, sino que simplemente estaba tomando bebidas alcohólicas en el patio de su casa.

También afirmaron que solía gritar sapucays y que esto mantenía molestos a sus presuntos agresores, con quienes la relación al parecer no era buena desde hace meses. Este medio dialogó con Sandro Sanchez (27), hermano mayor de Fernando, quien con mucha indignación salió a limpiar la imagen de su familiar.

“No quiero que sigan ensuciando la memoria de mi hermano, es verdad que él tenía muchas entradas en la Policía, pero por buscapleito. Pero con total seguridad digo que él no intentó robar en la casa de quienes lo mataron”, sostuvo Sandro, quien aclaró que Fernando simplemente estaba tomando vino y escuchando música.

“Cada tanto pegaba un sapucay, sé que muchos se molestaban por eso y esos vecinos ya lo tenían amenazado a él y a mi hermano más chico, que trabaja en Corrientes. Es más, hace uno o dos sábados mi hermano menor había venido de Corrientes, fueron al boliche y cuando volvieron, los vecinos los agredieron con piedras, no les hicieron nada porque ellos corrieron. Esta vez cumplieron la amenaza, pero con mi hermano Fernando”, lamentó Sandro, quien además comentó que su familiar dejó un hijito de 1 año y una familia destruida.

Por su parte, Gisela López, cuñada del fallecido, sostuvo: “Están mintiendo cuando dicen que él quiso robar la casa del vecino, eso es mentira. Nosotros estábamos ahí, le pedíamos que vaya a dormir, pero estaba con los sapucays que le caracterizaban y en eso se escuchan los tiros. No debe quedar de lado que ellos ya los habían amenazado de muerte a mis cuñados, pero no sabíamos que tenían un arma. Esto es increíble, sé que él estaba molesto cuando tomaba, pero que lleguen a eso no se puede creer”.