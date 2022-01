El astro del fútbol mundial sigue recuperándose luego de contraer COVID en su llegada a la Argentina. Debe esperar su PCR negativo y aunque no se sabe con certeza, Lionel Messi podría volver a Francia el próximo fin de semana.

Lionel Messi había llegado a Rosario el 23 de diciembre junto a Di María, Paredes e Icardi en un vuelo privado.

Aún no tiene claro en que día se contagió pero según los médicos que lo atendieron descartan que haya sido en la fiesta (fue el 25, la noche posterior a Navidad), ya que se hizo al aire libre y la mayoría de los invitados se había realizado testeos previos por el Covid. Lionel Messi

Tanto él como su esposa Antonella dejaron de subir posteos a sus redes sociales, algo típico en ellos en esta época del año, lo que pudo haber marcado algo.

El jugador se testeó el entre el 28 y 29 de diciembre cuando ya presentaba síntomas corporales. Los resultados arrojaron un resultado “no concluyente”.

Los síntomas se transformaron en dolor corporal y un cuadro de resfrío, pero con el correr de las horas fue aminorando. Actualmente se encuentra en buen estado de salud y recuperándose.

Recordemos que el club francés había autorizado a los jugadores sudamericanos a regresar a los entrenamientos el 2 de enero. Messi debía tomar el avión el sábado por la tarde.

Desde el PSG esperan que para el próximo fin de semana pueda volver a Francia y sumar al entrenamiento con sus compañeros. Su último partido en el club había sido el 19 de diciembre, en el empate 1-1 ante el Lorient, por la Ligue 1.

Cabe destacar que el argentino cuenta con el esquema completo de vacunación, con las tres dosis de la vacuna aplicadas.

“Todos los test dieron negativo”, aseguraron los integrantes del grupo Los Palmeras luego del positivo de Lionel Messi, con quien estuvieron juntos en una fiesta

Lionel Messi tiene Covid-19 y así lo informó el PSG. A partir de la noticia, en las redes sociales empezaron con las teorías, los memes y hasta amenazas para quién lo pudo haber contagiado. Los Palmeras mostraron el resultado de sus hisopados.

Es por eso que, Los Palmeras, quienes estuvieron con La Pulga en una fiesta en Rosario, se hisoparon y mostraron su resultado en las redes sociales.

«Todos los testeos negativos», escribieron en el posteo que hicieron en la cuenta oficial de Instagram de Los Palmeras y agregaron: «Para muchos amigos que estaban preocupados», acompañado de un emoji con la cara de «silencio».

El mensaje de Fer Palacio, acusado en redes por el positivo de Lionel Messi

Vale destacar que, además de la conocida banda santafesina, el DJ Fer Palacio había sido acusado en las redes por el positivo del Diez y también mostró que el resultado de su test dio negativo.

«Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner ‘asesino’ por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid», descargó Fer Palacio en su cuenta de Instagram, y luego mostró su PCR negativo.

