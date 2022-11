Por la pandemia de Covid-19 desatada en 2020 se desplegaron en Misiones diversas herramientas para contener a los estudiantes dentro del sistema educativo. Una de ellas fue el régimen de libreta abierta, es decir, la posibilidad de que los chicos continúen dentro de la escuela pese a no haber aprobado el total de las trayectorias escolares. De esta manera, se los evalúa con un acompañamiento especial para que logren acreditar esos conocimientos en un determinado período de tiempo.

En el transcurso del año en varias oportunidades se abordó la posibilidad de prorrogar esta modalidad de acreditación de contenidos. Sin embargo, Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación (CGE), fue tajante: “A fin de año la libreta abierta como sistema de promoción se termina”.

“La libreta abierta se termina en diciembre. Fue una estrategia de la pandemia para retener a los estudiantes que por diversas razones no podían conectarse de manera virtual y fueron adeudando materias. No obstante, durante el proceso de libreta abierta sacamos la resolución 477 de 2020, le dimos la oportunidad al estudiante de promocionar materias no sólo frente a tribunales a través de trabajos prácticos, de proyectos, de acuerdo a la situación académica. Eso está vigente”, había manifestado en una entrevista con este medio.

La resolución dictada por el CGE contempló nueve llamados al año para que los estudiantes puedan presentarse ante un tribunal examinador, entregar un trabajo práctico o un proyecto de investigación y así ponerse al día con las materias adeudadas. La mayoría optó por los trabajos prácticos, pero en el nivel medio es en el que mayor deserción hay y muchos terminan abandonando la escuela.