El cierre de las fronteras quedó en un título de los diarios, pero la realidad es totalmente distinta.

Vemos que la policía incauta cada tanto algunos contrabandos, pero el porcentaje es ínfimo con respecto a la realidad, solamente resta con recorrer negocios en diferentes localidades de toda la provincia y están plagados de artículos de Paraguay.

Recorrimos la Placita del puente de Posadas y quedó en evidencia la cantidad de juguetes, electrónica y cigarrillos del Paraguay que exhiben para la venta, ahora bien como llega esa mercadería no solo a la placita si no también a todos los kioscos, mercados y tiendas de la provincia?

Sumado a esto es muy fácil de ver en los grupos de Whatshapp, Facebook, Instagram etc, como se ofrecen zapatillas brasileras a precios económicos, aires acondicionados, cubiertas, etc, etc, etc. Pero existe una gran controversia, porque todas estas personas donde detrás existe una familia necesitan buscar el sustento diario.

Ahora Brasil esta viviendo uno de los peores momentos sanitarios desde el inicio de la pandemia, al igual que Paraguay, y queda algo por destacar que la mayoría de los casos de Coronavirus ingresaron por el sur misionero no por las fronteras, eso significa que los que cruzan a los paises vecinos lo hacen, más allá de que está mal, con responsabilidad y cuidados sanitarios correspondientes, porque solo resta ver la cantidad de casos en las localidades que tienen un paso fronterizo mas accesible.

Ahora resta esperar las vacunas que están llegando a paso lento a la Argentina.