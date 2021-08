La cita tendrá lugar hasta el 20 de agosto y tiene como objetivo dar un espacio a los jóvenes de la provincia “escuchar, debatir y proponer interrogantes para orientarse en la construcción de su proyecto de vida”.

Esta mañana diversas autoridades provinciales dieron apertura al evento virtual “Promo 2021: Rumbo a la Educación Superior”, destinado a estudiantes del último año de la secundaria, a través de la cual podrán acceder a toda la oferta educativa superior. De la actividad participaron distintas autoridades de la provincia vinculadas a la educación, entre ellas el ministro de educación Miguel Sedoff, y de manera virtual el diputado electo Rolando Roa.

En este evento que comenzó esta tarde con distintas charles y webinars, se realizará hasta el 20 de agosto. Allí, los jóvenes de la provincia van a poder escuchar, debatir y proponer interrogantes para orientarse en la construcción de su proyecto de vida, valiéndose del diálogo con otros estudiantes y con profesionales, quienes aportarán sus conocimientos, aprendizajes y experiencias sobre la vida estudiantil en el nivel superior y en la vida profesional.

Las distintas actividades serán transmitidas vía streaming en las cuentas de Facebook y Youtube del Ministerio de Educación, y luego estarán disponibles on demand en la plataforma de Estudiantes Misioneros.

Las autoridades aprovecharon para destacar que hay mucho futuro en la provincia para todos los estudiantes que finalicen el secundario. En este sentido, el ministro Miguel Sedoff indicó que, como no se pueden realizar de manera presencial las ferias de carrera, “nosotros ya el año pasado lo presentamos de manera virtual, On Demand. Lo que significa que durante 10 días los chicos van a tener toda la oferta académica de nivel superior de la provincia, tanto universitaria como no universitaria. Además, de charlas no solamente sobre carreras en particular, sino también sobre el oficio del estudiante, que significa ser estudiante del nivel superior, ayudarlos en cómo conseguir recursos, conocer las ofertas que existen. Y sobre todo poner a disposición de los chicos la mayor información posible para los que quieran seguir estudiando, puedan hacerlo en la provincia y puedan terminarlo acá”.

evento virtual promo 2021

Por su parte, el diputado electo, Rolando Roa remarcó que, “el mayor acto de rebeldía contra la pobreza es la educación”, mientras que la subsecretaria de Educación, Rosana Linares, elaboró sobre el valor de los disertantes y las charlas que se van a ofrecer: “Es importante que los jóvenes puedan oír de sus pares y de las instituciones sobre qué es ser un estudiante de nivel superior, que se sientan motivados y que la educación sea parte de su proyecto de vida”.

Al acto asistieron intendentes de varios municipios, diputados provinciales, representantes de distintas direcciones del Consejo General de Educación, representantes de todas las direcciones involucradas del Ministerio de Educación, así como las autoridades ya mencionadas. De las instituciones académicas participaron secretarios/as estudiantiles y académicos, rectores/as, coordinadores/as de carreras y delegados/as, entre otras autoridades, brindando su apoyo y acompañamiento desde la virtualidad. Dentro de los entes participantes se encuentran: la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), el Instituto Superior Antonio Ruíz de Montoya (ISARM), la Universidad Gastón Dachary (UGD), el Instituto Privado de Estudios Superiores de Misiones (IPESMi), el Instituto Hernando Arias de Saavedra, la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), la Universidad Católica de las Misiones (UCaMi), la Universidad de la Cuenca del Plata (UCP), la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), la Universidad Nacional del Alto Uruguay (UNAU), el Instituto Superior Adventista de Misiones y el Instituto Mariano Pachecoy.

Miniserie, charlas y webinars destinado a los futuros universitarios

El ministro Sedoff también hizo referencia a lo que podrán encontrar los estudiantes misioneros en la plataforma. “Deben entrar a la plataforma Estudiante Misionero, que es la plataforma Guacurarí, o en el Facebook del ministerio: Estudiantes Misioneros. De ahí pueden tener acceso a todos los links y van hay ir viendo. También podrán disfrutar de una miniserie” que relata la vida de un joven universitario. También hay webinars, con profesionales, charlas en particular de cada una de las carreras, y de cada una de las instituciones educativas. En la web podrán acceder a todo el programa.

Las distintas charlas serán dictadas por las facultades, profesionales y profesores de las distintas instituciones. La idea es “contar un poco como es la vida de un estudiante de Arquitectura, por ejemplo, o de que se trata la carrera de nutrición, o donde puede trabajar un especialista en energías renovables. Es decir, todas esas cosas para que los chicos puedan consultar, estarán a disposición de ellos”, remarcó Sedoff.

Desde el ministerio destacaron que, estas charlas quedarán en la plataforma para que los estudiantes lo puedan ver On Demand, para que pueda ser visto desde cualquier dispositivo.