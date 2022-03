A ocho meses del Mundial de Qatar, la Selección Argentina con Messi a la cabeza buscará seguir afianzando su forma de jugar y estirar su invicto esta noche ante Venezuela por la 17a fecha de Eliminatorias.

La selección argentina cerrará sus actuaciones como local en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar: recibirá a la Venezuela de José Néstor Pekerman, ya sin chances de clasificar, desde las 20.30 en la Bombonera en un duelo correspondiente a la 17ª fecha del certamen clasificatorio.

“Digo que es el último partido porque con el calendario que tenemos es oficialmente el último en Argentina. Que nuestra idea es jugar antes de irnos está clarísimo. Pero tengo que decir que oficialmente es el último partido que tenemos por una cuestión de calendario. Si queremos aprovechar la Fecha FIFA, las pocas que hay, para jugar con rivales seguramente sean fueras del país. Intentaremos, como siempre sabe la gente, que para nosotros es un placer jugar acá. Pero hoy creo que es así”, reconoció el entrenador Lionel Scaloni aceptando que este evento podría ser el último en tierras locales antes de viajar al Mundial.

Entre las pistas que sembró el entrenador en su última conferencia de prensa quedó en claro que Lionel Messi ya no está afectado por el cuadro gripal que lo separó de la última presentación del París Saint Germain. “Leo está bien, entrenó con normalidad después del proceso que ha tenido gripal. Está disponible para jugar”, avisó. También confirmó que Franco Armani será el reemplazante de Dibu Martínez, aunque abrió la puerta a que los tres palos sean ocupados por otro guardameta en la próxima fecha.

Otro de los interrogantes sembrados es el de Ángel Di María, quien también terminó con una lesión su reciente estadía en el PSG y ahora podría sumar minutos con la albiceleste: “Dio buenas muestras de estar en buenas condiciones para poder estar en el partido. Tomaremos la decisión si será de entrada o no, pero estará disponible”. La pregunta que flotará en el aire es sobre el reemplazante de Lautaro Martínez en el ataque con Joaquín Correa y Julián Álvarez como principales aspirantes para el rol de atacante principal.

El Toro es una de las tantas bajas obligadas del DT, ya que dio positivo en los testeos de COVID-19 antes de viajar al país. Tampoco estarán disponibles Dibu Martínez, Giovani Lo Celso, Cuti Romero, Emiliano Buendía (los cuatros suspendidos con dos fechas tras lo ocurrido en el clásico con Brasil), Marcos Acuña y Papu Gómez, ambos lesionados.

En relación a los jugadores que pueden ir al banco, la expectativa está centrada en la chance de que aparezca alguno de los distintos juveniles que citó. “Estos chicos, por más que jueguen con la Selección, no quedan bloqueados. Acá no hay bloqueo de ningún sentido. Queremos que ellos se entrenen con la Sub 20, con la mayor, y a la siguiente convocatoria, seguirán. Pero hasta que tengan una edad, no se pueden bloquear”, aclaró el DT sobre la chance de hacerlos jugar para evitar que otro país los cite. En ese contexto aparecen los apellidos de Alejandro Garnacho (Manchester United), Luka Romero (Lazio), Franco y Valentín Carboni (Inter), Tiago Geralnik (Villarreal) y Nicolás Paz (Real Madrid).

La próxima jornada de la selección argentina será con un viaje a Guayaquil para enfrentar a Ecuador en la 18ª fecha de las Eliminatorias, ya con los cuatro primeros lugares de la tabla de posiciones definidas: Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay irán de manera directa a la Copa del Mundo. Perú, Colombia y Chile pujarán por el espacio del repechaje.

Sin embargo, al combinado albiceleste todavía la faltará una presentación en las Eliminatorias ya que tiene pendiente el clásico con Brasil en condición de visitante, teniendo en cuenta que el duelo de septiembre se suspendió a los pocos minutos por las autoridades sanitarias locales. El problema será que ambos entrenadores declararon que les incomoda jugar ese encuentro ya fuera de calendario y con todo definido.

A la espera de la reprogramación definitiva de este clásico, la mirada estará puesta en la “finalisima” ante Italia que se desarrollará el miércoles 1° de junio, a partir de las 16.45 (hora argentina), en el Estadio de Wembley. En ese contexto, esta presentación contra Venezuela será la última oficial de Argentina en el país antes del Mundial de noviembre y todavía está abierto el interrogante para un amistoso que servirá como la habitual despedida de estas tierras.

“La situación creo que no le afecta (los silbidos), cada vez que viene acá lo demuestra. Mañana tiene la oportunidad en su país con su gente, y si es como todo va seguramente sea el último partido que podamos jugar acá, pueda despedirse de la mejor manera de Argentina esperando que el futuro sea todavía mejor”, se sinceró Lionel Scaloni sobre este choque en relación a un posible último juego también de Messi en estas tierras antes del certamen en Qatar.

PROBABLES FORMACIONES

Argentina: Franco Armani; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Lionel Messi, Joaquín Correa o Julián Álvarez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancellor, Miguel Navarro; José Martínez, Yangel Herrera; Darwin Machís, Rómulo Otero, Jefferson Savarino; Salomón Rondón. DT: José Pekerman.

Estadio: Bombonera (Ciudad de Buenos Aires, Argentina)

Horario: 20.30 (Argentina) / 19.30 (Venezuela)

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Televisación: TyC Sports y TV Pública