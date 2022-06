Así lo confirmó, Javier Aguirre Gerente de la CEEL la semana pasada la Cooperativa recibió el Decreto Nacional donde establece la segmentación de subsidio a la energía eléctrica y gas por redes.

La semana pasada previo al feriado del viernes la Cooperativa de Electricidad de Eldorado recibió en plena Sesión el Decreto Nacional 3332/2022 donde establece la segmentación de subsidio a la energía eléctrica y gas por redes, aunque esta última no abarca para la ciudad de Eldorado pero de igual manera abarca la medida.

Aunque aún faltan todas las reglamentaciones de los organismos correspondientes para poner en funcionamiento la nueva medida, Javier Aguirre Gerente de la CEEL, confirmó que “sin embargo en este Decreto ya habla que el periodo de facturación será del periodo del mes de junio”. En esa línea comentó que, “estamos esperando las reglamentaciones, instrumentaciones para poder comenzar a trabajar en este aspecto”.

Aguirre explicó que, “la parte macro sabemos quiénes serán los beneficiados, de cuánto será el subsidio, de cuánto será los aumentos que habrá para cada uno de esos segmentos pero básicamente no tenemos información de cómo será operatoriamente. No sabemos el medio para agilizar el trámite”.

Agregando un poco más de detalles el Gerente de la CEEL indicó que, “se va a crear un Registro donde va a quedar asentado la inscripción del solicitante aunque el organismo nacional al parecer otorgaría de manera automática este beneficio”. El Decreto abarca a todo el país donde Misiones no que apartado a la medida.

Con respecto a la organización para recibir a los socios que deseen realizar dicha gestión, por su parte Aguirre mencionó que, “nos estamos preparando para realizar esos trámites, sabemos que habrá una página web que habilitará el Gobierno, la ANSES”. Señaló que, “al salir esta medida habrá muchas personas que no podrán abarcar el universo de inscripción a lo que la Cooperativa debe prepararse. Hasta ayer, martes por la tarde aún la página no estaba operativa pero una vez que se habilite comenzaremos a trabajar”.

En ese aspecto remarcó que, “hay una base de datos que maneja el Gobierno para aprobar a los inscriptos y aquellos que no pondrán recibir el subsidio”.

Por otro lado adelantó que, “para el mes de junio en cashpower aún seguirá rigiendo el subsidio de mayo, aunque pasando la fecha se verá el incremento”.

La nueva medida causa gran preocupación no solo en los usuarios de las cooperativas de todo el país debido al corto tiempo para dar con todas las aprobaciones de beneficiarios de la Argentina, “estamos cercano al plazo de facturación dentro de dos días vamos a comenzar. Aunque creo que no llegaremos al plazo del Decreto o caso contrario que haya una prórroga. Ya que no sabemos si el servicio de tecnología de Nación dará abasto, ya que deberá volver toda información a nuestro servicio. En tres días no vamos a poder dar de alta, con número de socio, finalización de documento para que no haya acumulación de inscripción”, alertó.

Vale decir que la inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE) debe ser realizada por todos los usuarios que deseen mantener los beneficios que reciben en sus facturas de luz y gas. Para ello deberán ingresar a la página www.argentina.gob.ar/subsidio. A la vez cabe reiterar lo mencionado por el Gerente de la CEEL, que hasta el martes por la tarde aún no estaba habilitado.