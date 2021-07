El ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón, indicó que la reapertura de actividades sociales y deportivas anunciadas por el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, el sábado, podría incluir la presencia de público, siempre y cuando se respeten los protocolos vigentes, entre ellos los cuidados de bioseguridad y la distancia social. También se analiza la posibilidad de permitir la reapertura de salones de fiesta.

“A partir de la primera semana de agosto, estamos trabajando y evaluando si la cuestión epidemiológica se mantiene como hasta ahora: estable, en franco proceso de tener una meseta. Entonces estaríamos en condiciones de aperturas no solamente en el deporte sino también sociales con las cuestiones epidemiológicas, pero sobre todo con la responsabilidad de que no haya absolutamente ningún tipo de desequilibrio en la cantidad de personas, en las aglomeraciones, en el distanciamiento, tenemos que cuidar toda la bioseguridad y no hacer una cuestión irresponsable de armar cuestiones sociales o deportivas que desequilibren la cuestión epidemiológica”, afirmó Alarcón durante una entrevista radial.

Alarcón subrayó que el equipo del ministerio trabaja con intensidad en la elaboración de los protocolos de las actividades deportivas que serían habilitadas, además de las reuniones sociales, que podrían incluir la posibilidad de recibir público con un aforo establecido.