El Dr. José Luis Riveros encargado de la Zona Norte Salud. “La gente cree que ya no debe usar el barbijo pero el uso correcto tapando nariz, boca y mentón nos ayuda a prevenir no solo del covid sino que también previene otras enfermedades infecciosas respiratorias”. Llamó a la precaución continuando con las recomendaciones sanitarias y completar el calendario de vacunación más en esta temporada.

La pandemia aun no finalizó en el mundo entero pero ante la falta de concientización al respecto parece que la población se va relajando sin medir que estamos en plena temporada donde los casos de covid 19 hasta pueden llegar a dispararse con cifras estremecedoras debido a la facilidad del contagio. En esa línea el Ministerio de Salud Pública de Misiones ha emitido un comunicado para alertar a la población que continúa vigente el uso obligatorio del barbijo, en especial en lugares cerrados.

Al ser consultado el Dr. José Luis Riveros encargado de la Zona Norte de Salud, hizo hincapié en continuar con el uso del barbijo, “hace un mes aproximadamente que el ministerio de salud publica de la provincia emitió un comunicado que todo el equipo de salud pública debe trabajar en el cuidado con respecto a las enfermedades respiratorias, ya sea gripe, neumonía etc., al respecto debe ingresar el tema covid, la población debe saber que seguimos en pandemia lo hemos repetido en muchas oportunidades, la comunidad debe saber que los números de contagiados van en aumento, más en esta temporada”, apuntó.

Temporada que suelen aparecer casos de covid y otras enfermedades respiratorias, “por más que haya una vacunación masiva, esto permitió que baje los números de infectados pero estamos en pandemia y debemos tener los cuidados especiales, debemos tener un cuidado personal, el uso de barbijo, el lavado de manos, el uso del alcohol, esto es algo que lo debemos seguir haciendo”, indicó Riveros. No obstante, insistió que, “el barbijo se debe utilizar correctamente tapando, nariz, boca y mentón esto no solo nos protege del covid sino que además no nos contagiamos de otras enfermedades infecciosas respiratorias”, reafirmó.

Preocupado por la comunidad que parece estar relajada en cumplir con las recomendaciones sanitarias aún vigentes en la provincia de Misiones, “la gente cree que ya no se debe usar el barbijo pero esto nos debe quedar marcado porque en plena pandemia más alta, el uso correcto del barbijo nos ayudó mucho en la prevención”.