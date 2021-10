Más de 20 terremotos fueron registrados en las últimas horas en la isla española de La Palma, que se encuentra afectada por la erupción del volcán Cumbre Vieja.

A las 10:33 horas del dia sabado se había registrado uno de 3,6 grados en la escala de Richter al norte de Fuencaliente, a una profundidad de 11 kilómetros. Minutos después, se detectó uno a 3,3 en la misma zona, pero originado 9 kilómetros por debajo del suelo.

Vídeo de dron a las 1030 tras la apertura de un nuevo foco de emisión en la fractura / Drone video at 1030 after new vent opened in the fracture zone @ES_UCL @UOBFlightLab @unipa_it pic.twitter.com/q65T157fUg

