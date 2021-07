La nave de la NASA, Lucy, que explorará Júpiter, lleva mensaje para los humanos del futuro con citas de Einstein, Martin L. King Gr y The Beatles.

La nave espacial robot Lucy de la NASA está programada para ser lanzada en octubre de 2021, como parte de la primera misión a los asteroides troyanos cerca del planeta Júpiter y para la ocasión promete llevar un mensaje muy especial.

Recientemente, la agencia espacial develó una placa, que actuará como una cápsula del tiempo, llevando un mensaje con palabras de sabiduría para inspirar a la humanidad en el futuro.

Según el sitio de la NASA, la nave espacial fue nombrada “Lucy” por el esqueleto fósil de un antepasado humano, aunque también se inspiró en parte en Lucy In The Sky With Diamonds de The Beatles.

Se ha informado de numerosas veces que un mensaje ha viajado al espacio, y este es uno más debido a que es una costumbre de la agencia, desde que la primera nave espacial que abandonó el sistema solar.

La primera vez que la NASA viajó un mensaje desde la Tierra, lo hizo con el objetivo que alguna vez, cualquier vida inteligente pudiera encontrarlo.

Así es que la misión Lucy ahora continúa esta tradición, pero la placa que esta vez lleva como cápsula del tiempo no es para extraterrestres, sino para nuestros propios sucesores.

Una vez finalizada la misión, la nave espacial Lucy permanecerá en una órbita estable, viajando entre la Tierra y los asteroides troyanos durante cientos de miles, si no millones, de años. Es decir, todo lo que su vida útil permita o hasta ser rescatada.

NASA LLEVA UN MENSAJE DE VIDA Y REFLEXIÓN

No es difícil imaginar que algún día en un futuro lejano nuestros descendientes puedan recuperar la nave Lucy como una reliquia de los primeros días de la exploración del sistema solar por parte de la humanidad.

Por lo tanto, la nave lleva una placa a modo de cápsula del tiempo, que incluye mensajes de pensadores prominentes de nuestro tiempo y un diagrama que muestra las posiciones de los planetas en la fecha del lanzamiento de Lucy.

LOS MENSAJES DE LA PLACA DE LA NASA

Entre algunos de los mensajes que incluyó la placa encontramos:

Albert Einstein (1879-1955) Físico teórico nacido en Alemania que cambió la percepción del mundo por parte de la humanidad.

«Sobre los campos, sobre los techos de las casas del pueblo, el resplandor que hizo posible toda la vida se convierte en las frías estrellas.

Quédese quieto y observe: no dan nada pero no piden nada».

Martin Luther King Jr. (1929-1968) Ministro estadounidense y activista de los derechos civiles.

«Y al final, el amor que recibes es igual al amor que haces».

John Lennon (1940-1980) Cantante y compositor inglés, miembro de los Beatles y autor principal de «Lucy in the Sky with Diamonds».

«¿Quién quiere vivir para siempre? – si el amor debe morir».

Sir Ringo Starr (1940–) Cantante y compositor inglés que fue el baterista de los Beatles.

«A lo largo de nuestra historia, hemos tratado de conocer quiénes somos, de dónde vamos y hacia dónde. Sin embargo, vimos todo por separado y no pudimos ver la interdependencia y universalidad de las relaciones complejas de varios niveles. Hoy sabemos que “apartarse” es una ilusión, porque somos un fragmento de tiempo, una partícula de espacio, solo un acorde en un concierto infinitamente grandioso. El conocimiento que no puede conectar los hechos no vale nada».

Sir Paul McCartney (1942–) Cantante y compositor inglés que fue miembro de los Beatles, a quien se le atribuye la co-escritura de Lucy in the Sky con Diamonds.

«Un sueño que sueñas solo, solo es un sueño. Un sueño que sueñas juntos es realidad».

Fuente: Forbes México