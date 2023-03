Tapar la patente con cintas, rayones y otros trucos para evitar ser identificada a través de fotomultas es una de las infracciones de tránsito que pueden provocar una multa a un conductor e incluso la quita de su licencia. En Posadas, la pena pecuniaria arranca desde los $124.350 y puede alcanzar hasta los $248.700.

Luis Di Falco, presidente del Consejo Provincial de Seguridad Vial de Misiones: “Todos los días vemos gente que le pone cintas de colores o le borra directamente los números y las letras para adulterar la patente”.

“De alguna manera pueden llegar a pasar un semáforo en rojo, o pasar algún radar en la ruta y no le va a tomar correctamente porque no tienen todas las letras y números que deberían tener, y no es visible totalmente”, señaló.

En este sentido, manifestó que quien circule con la patente adulterada “en caso de un control se le retiene la licencia de conducir y le corresponde una multa, que la determina el Juzgado interventor, que puede ser entre 500 y 1.000 unidades fijas aproximadamente, que es lo que se puede llegar a cobrar”.

“Eso lo determina el juez actuante o la autoridad administrativa en caso de que sea la Policía la que vaya por esa vía”, explicó. Además añadió que por este motivo el Juez de Faltas tiene la potestad de quitarle puntos al conductor.

Reveló que a un porcentaje de la población, muy mínimo, les vino fallada la patente. “Hace un tiempo hubo una partida que vino fallada. La legislación prevé la posibilidad de reemplazar eso sin cargo. Si una persona tiene deteriorada la patente porque le vino fallada, tiene que presentarse en un registro, hacer una nota, presentar el trámite que corresponde donde se pide la restitución y el cambio de patente. Entonces se le da una patente provisoria”, aclaró.

No obstante, apuntó: “no es tan simple el tema” ya que se debe mandar dicha patente a una oficina especializada donde le realizan un peritaje. “En el caso que corresponda se reconoce, no se le cobra, se restituye y se cambia las patentes. En el caso que sea por manipulación, mal uso, impericia o por inobservancia por parte del usuario este debe pagar la restitución o el cambio de la patente”, acotó.

Por otra parte, Di Falco enfatizó: “La Ley dice que no se puede circular con una sola patente por lo tanto corresponde multa y retención de la licencia, y en algunas jurisdicciones más firmes no te dejan circular directamente”.

Sobre la obligación de tener el número de patente grabado en los vidrios del vehículo, el experto en Seguridad Vial manifestó que “eso ha quedado en el tiempo”.

“Es obligatorio, pero no lo piden. Se pedía mucho al pasar la frontera para ir al extranjero, la Gendarmería lo hacía, incluso en Posadas en el mismo puente (internacional) había gente que te hacía el trabajo de poner en los vidrios la patente”, recordó.

Y remarcó que a pesar de que no es obligatorio “es una forma de prevención porque si te roban el auto, te pueden quitar la patente y poner otra, pero en un control que sea bueno y exhaustivo miran si la patente que está en el parabrisas, en el vidrio del conductor, o en el del acompañante concuerda con la patente que tiene adelante o atrás”.

Balance

El titular del Consejo Provincial de Seguridad Vial de Misiones realizó un balance de la temporada de verano en la provincia y consideró que “hemos tenido unos meses de enero y febrero diferentes”.

“Tuvimos muchísimos menos fallecidos de los que tenemos habitualmente en esos dos meses. Accidentes tenemos todos los días, pero la lista de gente fallecida ha bajado de forma importante en estos últimos dos meses”, detalló.

Precisó: “Habitualmente teníamos entre cuatro y cinco fallecidos por fin de semana, hemos tenido una baja constante y eso es importante. Los motivos hay que analizarlos, pero la realidad es que estos meses de enero y febrero hemos tenido menos fallecidos que el año pasado”.

A todo esto, Di Falco afirmó que durante esta temporada de verano hubo mucha más gente en la ruta, “con mucho tránsito de gente cruzando para Brasil y haciendo turismo dentro la provincia”.

“Si bien es cierto que el combustible está caro y muchos dicen que tratan de no salir a la ruta y no viajar porque la plata no alcanza, Cataratas todos estos días tuvo muchísima gente, también todo lo que es arroyos, piletas, ríos, balnearios, no hemos tenido lluvias importantes y la gente ha estado mucho en los arroyos”, cerró.

Recomendaciones para circular con automotor

La Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 establece que para poder circular con automotor es indispensable:

a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la licencia correspondiente;

b) Que porte la cédula de identificación del mismo;

c) Que lleve el comprobante de seguro, en vigencia, que refiere el artículo 68, el cual podrá ser exhibido en formato papel impreso o digital a través de dispositivos electrónicos.

d) Que el vehículo, incluyendo acoplados y semirremolques, tenga colocadas las placas de identificación de dominio con las características y en los lugares que establece la reglamentación. Las mismas deben ser legibles de tipos normalizados y sin aditamentos;

e) Que, tratándose de un vehículo del servicio de transporte o maquinaria especial, cumpla las condiciones requeridas para cada tipo de vehículo y su conductor porte la documentación especial prevista sólo en la presente ley;

f) Que posea matafuego y balizas portátiles normalizados, excepto las motocicletas;

g) Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue construido y no estorben al conductor. Los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero;

h) Que el vehículo y lo que transporta tenga las dimensiones, peso y potencia adecuados a la vía transitada y a las restricciones establecidas por la autoridad competente, para determinados sectores del camino;

i) Que posea los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento;

j) Que tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados, y si la misma no tiene parabrisas, su conductor use anteojos;

k) Que sus ocupantes usen los correajes de seguridad en los vehículos que por reglamentación deben poseerlos.