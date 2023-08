Ídolo indiscutido del cuarteto, Carlos la Mona Jiménez tuvo que ser intervenido quirúrgicamente este martes, según informó su hijo Carli Jiménez a través de sus redes sociales. Al parecer el músico había tenido un fuerte dolor abdominal, producto de un mal movimiento. En un posteo en sus historias de Instagram, el hijo de la Mona expresó: “A modo informativo, para transmitir tranquilidad a sus fanáticos. Mi papá se encuentra bien. Hace unos momentos terminó una cirugía a la que fue sometido producto de un fuerte dolor abdominal como consecuencia de un mal movimiento”.

Aunque no hay partes médicos oficiales, se supo que el músico fue internado en el Instituto Modelo de Cardiología y se espera que, este miércoles, sea dado de alta, si su recuperación evoluciona favorablemente. Un rato antes de conocerse la noticia de la operación del cantante, su hija Lorena Jiménez había realizado un posteo en sus redes sociales en donde se podía apreciar una foto con dos manos entrelazadas. Lorena acompañó la instantánea con un sentido mensaje: “Siempre juntos” escribió en señal de apoyo al cuartetero más famoso del país.

Por su parte, Natalia Jiménez, otra de sus hijas, también se expresó junto a una foto en la que se la puede ver abrazada al cantante: “Pa sos un roble mi viejito, tenés tantos angelitos cuidándote acá y allá”. El posteo, que acompañó con corazones se llenó de inmediato de likes y de mensajes de aliento hacia la Mona. “Mona querido todos pedimos por vos. ¡¡¡Te amamos viejo!!!”, “Larga vida al rey”, “Vamos Jiménez la fuerza está con vos”, Vamos monita, alegrás mi vida desde mi niñez, te amo Mona”, le dijeron sus admiradores con palabras de apoyo apenas se enteraron de la internación y posterior cirugía que le practicaron en la tarde de este martes.

Cabe recordar que el artista se cuidó mucho su salud durante la pandemia, y cumplió el aislamiento recomendado por los médicos a rajatabla. En una entrevista telefónica con Teleshow, en febrero del 2022, la Mona contó que durante la época de Covid estuvo dos años sin tocar y que, aunque hacía streamings, no era lo mismo para él. “Fue una tristeza no poder ver a mi público. Yo vivo en la avenida Fader, en una casa. No vivo en un country. Entonces, por la puerta de mi casa pasan los chicos, me ponen música, bailan, gritan, se ponen a cantar. Los viernes, sábados y domingos es hermoso, me cago de risa. De la pieza no salgo, ¿no? “¡Monaaaa!”, me gritan. Y cantan y cantan. Yo me asomo y los veo bailando. O sea que empieza todo esto desde las 11 de la noche, 12, hasta las 6 de la mañana. Me divierto con los pibes. Nada más que no tengo contacto, no puedo salir. Me cuidé muy mucho estos dos años para no tener el covid, ¿viste? He estado encerrado, encerrado. Completamente encerrado. Por temor, ¿viste? Porque yo tuve neumonía bilateral, tuve un problemita con el pulmón izquierdo. Gracias a Dios se ha curado, porque yo hago mucha natación todos los días. Tengo bicicleta acuática, pesas acuáticas. Hago gimnasia en el agua. Entonces eso me ayudó mucho a que me recupere más rápido de los pulmones”, había expresado desde su casa.