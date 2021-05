Fue en la primera sesión ordinaria del año, realizada a través del sistema de reuniones virtuales mediante videoconferencias al cual se conectan los legisladores desde sus respectivas oficinas en la Cámara de Representantes. También se creó el Programa de Abordaje Integral de los Estados Hipertensivos del Embarazo y se modificaron artículos de normativas vigentes referidas a la actividad farmacéutica y al régimen de pensiones del personal policial.

e eligieron los diputados que integrarán el Jurado de Enjuiciamiento y se tomó juramento a funcionarios parlamentarios que pasan a desempeñarse en otros cargos. Asimismo, ingresaron 109 proyectos de ley.

La universidad provincial, creada por iniciativa del diputado Carlos Rovira, dependerá orgánica y funcionalmente del Ministerio de Gobierno de Misiones, y unificará los sistemas educativos policial y penitenciario. Brindará educación universitaria en los términos de la Ley Nacional de Educación Superior, aplicando metodologías disruptivas de enseñanza y aprendizaje mediante tecnologías del aprendizaje y el conocimiento.

Tendrá como objetivos la sólida formación de profesionales comprometidos con la sociedad, con conciencia ética y solidaria, y respetuosos de los derechos humanos, las instituciones y la democracia; la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el campo de la seguridad pública; y promoverá las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, y de la información y la comunicación, entre otros.

La primera carrera creada fue la Licenciatura en Investigación Criminal, que se implementará a través de convenios educativos con el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y otros organismos relacionados, para determinar los alcances de la formación, el diseño curricular y los requisitos para la admisión de ingresantes.

El Rectorado de la universidad estará a cargo de quien ejerza como ministro de Gobierno, quien a su vez podrá designar a otra persona en su reemplazo. En cualquiera de los casos, para ser rector se deberá tener título universitario de grado y acreditar experiencia en educación superior. Entre otras funciones, el Rectorado deberá gestionar ante los organismos provinciales y nacionales de educación el reconocimiento de la universidad y sus carreras, según lo establece la Ley de Educación Superior.

La universidad fue creada sobre la base de la estructura orgánica y funcional de la Escuela Superior de Policía “General Manuel Belgrano”, el Instituto Superior de Formación Técnica Profesional y el Instituto Superior en Ciencias Penitenciarias “Andrés Guacurarí y Artigas”, que continuarán funcionando hasta que egrese la última promoción que actualmente se encuentra en formación.

“La iniciativa de creación de la Universidad de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Misiones es la evolución natural, la continuidad histórica y a la vez, radical, fundamental, del sistema educativo de la Policía y el Servicio Penitenciario de la Provincia, por tratarse de un hecho inédito en el país y un salto cualitativo de gran importancia que permitirá a las instituciones de seguridad estar a la altura de las exigencias que requiere la actualidad y a la vez con una visión en prospectiva acerca del futuro de la seguridad pública de la provincia”, explicó Rovira en los fundamentos del proyecto de ley de creación de la universidad.

“Por otra parte, la necesidad cada vez más imperiosa de más y mejor seguridad pública, hace necesario formar, en términos de conocimiento, a un conjunto de funcionarios que sean capaces de dar respuestas científicas a las crecientes demandas sociales en Seguridad Pública y aquí, sin dudas, las acciones educativas de la Institución, juegan un papel sumamente importante, en el sentido de que no solamente debe responder, desde lo educativo, a las necesidades urgentes y actuales en la Seguridad Pública, sino que también debe ser generadora de conocimientos que visualicen e incidan en escenarios estratégicos futuros para la seguridad de la provincia”, agregó.

Además, precisó que “el sistema proyectado contiene ejes temáticos prioritarios, para la transferencia de conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, procedimientos relacionados con la seguridad en los siguientes campos: la institución policial y penitenciaria, otras instituciones públicas o privadas, el medio social local, la integración regional y Mercosur; medio ambiente, desarrollo regional y provincial, vinculación con los municipios, relación con las empresas industriales, agropecuarias y de servicios”, precisó.

Estados hipertensivos del embarazo

La Cámara de Representantes también creó el Programa de Abordaje Integral de los Estados Hipertensivos del Embarazo, en el ámbito del Parque de la Salud Dr. Ramón Madariaga, cuyas beneficiarias serán las pacientes embarazadas y puérperas hasta doce semanas con posterioridad al parto, con riesgo a padecer estados hipertensivos del embarazo, o que poseen diagnóstico de estado hipertensivo del embarazo.

Este programa es el resultado de la unificación de sendos proyectos presentados por el legislador Martín Cesino y Oscar Alarcón, diputado de mandato cumplido. Cesino señaló que son numerosos los factores de riesgo asociados a estados hipertensivos durante el embarazo, por lo cual con el programa se busca “disminuir la morbimortalidad materna y perinatal vinculadas a la hipertensión en el embarazo; prevenir, diagnosticar y tratar en forma oportuna y adecuada los estados hipertensivos del embarazo”, además de controlar y brindar seguimiento durante el postparto a la evolución de pacientes con este diagnóstico, como medida de prevención de riesgo cardiovascular.

También se pretende “garantizar la cobertura médica y terapéutica interdisciplinaria; fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud, especialmente en atención primaria, para la prevención, control y seguimiento adecuado de pacientes con diagnóstico o riesgo de desarrollar estados hipertensivos durante el embarazo, con anterioridad y posterioridad al parto; promover la investigación clínica, científica y preventiva; y crear conciencia comunitaria y asistencial de los estados hipertensivos del embarazo como una causa significativa pero prevenible de mortalidad materna y perinatal”, expresó.

Modificaciones legislativas

En la primera sesión ordinaria, la Legislatura, además, modificó artículos de las leyes provinciales correspondientes a la Regulación del Ejercicio de la Actividad Farmacéutica y al Régimen de Retiros y Pensiones del Personal Policial.

La diputada Natalia Rodríguez, autora de los cambios referidos al sector farmacéutico, explicó que fue necesario “modificar el artículo 38 de la Ley XVII – N° 93 a los fines de autorizar traslados de las farmacias habilitadas en un rango máximo de doscientos metros, tomados independientemente del número de traslados, siempre a partir del lugar de la habilitación original de la farmacia o de la ubicación que tuviere al momento de la sanción de esta ley”.

“Y establecer las excepciones necesarias para los casos puntuales y específicos que son cuando el traslado fuere a su sede propia para el caso de los propietarios de Farmacia mencionados en el artículo 60 inc. 1 o cuando la farmacia sea propiedad de la Obra Social Provincial, debido a que a través de la misma también se cumple un rol fundamental en la accesibilidad de los medicamentos a la población específica beneficiaria de la misma”, agregó.

En tanto, Rovira, autor de la otra iniciativa referida al personal policial, manifestó que se busca adecuar el Régimen de Retiros y Pensiones del Personal Policial, “al requisito constitucional de la equidad establecido en su Artículo 16, que reza: ‘La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas’. Este es el principio de igualdad consagrado en nuestra Carta Magna Nacional, es preponderante y rector a cualquier regulación legal y no permite que el mismo sea desconocido”.

Los artículos sustituidos diferían de ese mandato porque establecían que, ante el fallecimiento de un personal policial, la persona que quedaba en situación de viudez solamente tenía derecho a una pensión si poseía alguna incapacidad, siendo que “el derecho a la misma, es un beneficio que debe asistir tanto a la viuda como al viudo, como al que ha convivido, siendo indiferente que haya sido incapacitado o no”, explicó.

Fiesta provincial

En la sesión legislativa se instituyó la Fiesta Provincial de la Gallina Criolla, con sede permanente en el Paraje Gentil del municipio de San Pedro, y que se realiza en el mes de agosto de cada año. “Se trata de un reconocimiento a las familias que fortalecen la producción y el desarrollo de sus chacras”, se menciona en la norma aprobada, la cual, además, incorpora esta festividad al Calendario de Eventos Turísticos del Ministerio de Turismo.

“La cría de gallinas criollas es una de las actividades de gran importancia en todas las familias de la zona rural, debido al autoconsumo de los productos que se generan de esta actividad” y constituye “una fuente de alimento rica en proteínas y un ingreso económico que permite el desarrollo de los pequeños productores del norte misionero”, explicó la diputada María Cristina Bandera, una de las autoras de la iniciativa, que fue unificada con un proyecto similar presentado por la ex legisladora Elsa Novoa.

En cuanto a la fiesta “permite no solo la unión de las distintas colonias, sino también la posibilidad del intercambio cultural con otras localidades, incluidas las del Brasil y el fomento de actividades vinculadas a la cría de aves”, agregó.

Asuntos entrados y sesión especial previa

Tomaron estado parlamentario 109 proyectos de ley, 145 de comunicación, 545 de declaración y una petición particular. Además, durante la sesión se incorporaron otros expedientes.

Por otra parte, de manera previa a la sesión ordinaria, se realizó una sesión especial en la cual se eligieron a los diputados que representarán al Poder Legislativo en el Jurado de Enjuiciamiento. Fueron designados como titulares los legisladores Héctor Pereyra Pigerl y Jorge Ratier Berrondo, y como suplentes Anazul Centeno y Gustavo González.

Asimismo, el presidente de la Legislatura tomó juramento como secretaria legislativa a cargo del Digesto Jurídico a Silvana Pérez, abogada que hasta el momento se desempeñaba como prosecretaria del Centro del Conocimiento Parlamentario. La secretaría del Digesto Jurídico quedó vacante al fallecer el domingo pasado Miguel Ángel Iturrieta.

También se tomó juramento al analista universitario de sistemas Roberto Sueldo quien era Director General de Tecnologías de la Información de la Cámara de Representantes, y se desempeñará como prosecretario legislativo a cargo del Centro del Conocimiento Parlamentario.