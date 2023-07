Debido a un desperfecto Nacional casi toda la provincia se quedó sin luz y Misiones puso en marcha el protocolo de abastecimiento propio utilizando todas las centrales provinciales, desplegando una ingeniería monumental para cubrir el 30% de la demanda de los misioneros.

Por Fernando Retamozo. Politólogo y Periodista.

Luego del incidente efectuado este lunes en la línea de 500kv que abastece a la tierra colorada, el Gobernador Herrera Ahuad se comunicó con la Secretaria de Energía de Nación Flavia Royón para manifestarle el problema y también para seguir insistiendo con el reclamo de la nueva línea de 500kv, además se insistió por la incorporación de un nuevo transformador de 500kv para la estación de San Isidro, que ya venía siendo parte del histórico pedido.

Virginia Kluka presidenta de Energía de Misiones, Darío Martínez el entonces secretario de Energía de Nación y el gobernador Herrera Ahuad. (foto de enero del 2022)

El reclamo a Nación por la inclusión energética y gasifica de Misiones es una constante de los gobiernos misioneros que no claudica a pesar del paso del tiempo, esta deuda que tiene el país central con Misiones tuvo grandes avances, pero aún no son suficientes para resarcir la deuda histórica que tienen con la tierra colorada.

Las obras que se reclaman significarían un robustecimiento de la infraestructura troncal de la provincia que permitirá disminuir las dificultades que acarrean situaciones parecidas a lo ocurrido este lunes, y lograr así una mayor confiabilidad en el Sistema Interconectado Provincial.

En esta línea, no se puede desconocer el pedido misionero por la llegada del Gas Natural a Misiones, cuestión que facilitaría y amortiguaría asuntos de este tipo, he allí la importancia de que el Misionerismo tenga la mayor representación posible en ambas cámaras, para que el Mandato Misionero se haga escuchar y estas deudas históricas al fin se salden. Debido a esto, lo que se elige tanto en las PASO como en las Generales, no es solamente la composición del congreso argentino, sino también la búsqueda de la soberanía energética misionera.