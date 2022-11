La fábrica de zapatillas Dass volvió a paralizar sus actividades. Esta vez no hubo actividad el lunes y tampoco lo habrá este martes. Así lo confirmó Darío Vera, delegado de la Unión de Trabajadores del Calzado de la República Argentina (UTICRA). La medida fue concensuada entre Empresarios y sindicalistas se debe a la falta de insumos para producir. Entre ellos se destacan los kits de suelas y capelladas, componentes que se ensamblan en la Ciudad pero que se traen de Brasil.

Ante la situación Vera Remarcó que no habrá descuentos a los empleados, ni mucho menos despidos o suspensiones: “La empresa es una multinacional, no tiene problemas financieros, el problema es el mismo que el de todos en Argentina: no se consiguen dólares para importar insumos. Se toma esta decisión para no generar mayores inconvenientes a futuro”, describió.