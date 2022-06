La escasez de combustible pone en riesgo el stock de garrafas en Misiones

Hay distribuidoras de Posadas que ya reconocen faltante y otras del interior de la provincia indican que “están al límite”. El problema surge a raíz de que los camiones que transportan los envases están varados por no poder cargar gasoil.

Pese a las promesas del Gobierno nacional, la faltante de gasoil, lejos de resolverse, se profundiza en Argentina y sus consecuencias repercuten directamente cada vez más en la vida cotidiana de las personas.

Misiones es una de las provincias más afectada por la escasez de combustible. A la plena cosecha del campo, que genera mayor utilización del combustible en las economías regionales, a la Tierra Colorada se le suma la demanda extra de los extranjeros, debido a que el 90% de su territorio limita con Brasil y Paraguay.

Frente al contexto actual, uno de los inconvenientes que empieza a aparecer en la zona norte del país, en general, y en Misiones en particular es el riesgo a que exista desabastecimiento de garrafas, sino se normaliza el abastecimiento de gasoil.

Misiones no tiene gasoducto y depende 100% del gas envasado. Según un relevamiento que hizo Misiones Online con distribuidoras de la provincia, existe dificultad en el traslado de las garrafas a raíz de que los camiones los camiones que transportan los envases están varados por no poder cargar gasoil.

El encargado de YPF Gas Infiten en Posadas indicó que hay días que sólo trabajan media jornada por la falta de stock de garrafas e indicó que están con problemas en la distribución del producto por no poder mover los vehículos.

“Por la faltante de combustible tenemos problemas para llevar las garrafas a los quioscos, a los almacenes, a los bares porque no tenemos combustible para mover los vehículos… La demanda está como siempre, pero a veces no podemos cumplir al instante cómo estábamos acostumbrado… Hay momentos que no nos llega los tanques de Buenos Aires porque no tienen combustible para llegar hasta acá y traernos el gas”, precisó.

Por su parte, desde las empresas Amarrilla Gas de Oberá y «La Nueva» de Eldorado, ambas que se dedican a la venta y distribución de garrafas, manifestaron que actualmente se encuentran “al límite” en lo que se refiere a productos, marcando que, si bien aún no sufren desabastecimiento por tiempo prolongado, puede pasar que se queden sin producto momentáneamente. “Esto es día a día”, remarcaron.

“En estos momentos estamos sin garrafas y esperamos que venga el camión a la tarde. Sino llega, nos quedamos sin trabajar hoy”, ejemplificaron desde Amarilla Gas.

Por otro lado, la Cooperativa de Cooperativas de Gas, Servicios Públicos y Vivienda Misiones Limitada (Miscoopgas) que se dedica al fraccionamiento y distribución de gas licuado de petróleo y tiene su sede en Puerto Rico, hoy tiene inconvenientes para traer el producto hasta Misiones y después distribuir el gas fraccionado y envasado dentro de la provincia, aunque no descartan que pueda surgir problemas en caso que se mantenga la falta de gasoil, según dijo a Misiones Online el presidente de esa entidad, Omar Cabral.

“Nuestros camiones necesitan en promedio entre 1000 y 1200 litros para ir y venir hasta y desde las bocas de carga de producto. Depende si van a La Plata o Bahía Blanca. De nuestra planta salen con tanque lleno y tratan de ir reponiendo donde hay combustible. En alguna ocasión debieron esperar de un día para el otro… Obviamente que si no hay combustible no podríamos ni traer ni distribuir. Por el momento hemos ido superando el problema y no estuvo en peligro nuestra actividad”, expresó.

Se generaliza la falta de gasoil en la Argentina