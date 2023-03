Una mujer de 27 años, oriunda del kilómetro 2 de Eldorado, ofreció a la venta su riñón ante la difícil situación económica que atraviesa para mantener a sus cinco hijos de 3, 5, 8, 9 y 10 años.

“Lo que me llevó a tomar la decisión de vender uno de mis órganos es la desesperación de madre por la situación que estoy pasando. Trabajo pero no es un ingreso seguro y cobro la asignación, pero el dinero no me alcanza y cada día se complica más. Los niños no comprenden que no hay para comer” relató la mujer que publicó en un grupo de Facebook la venta de su riñón por 200 mil pesos.

En la Argentina, la Ley 27.447 prohíbe expresamente la comercialización de órganos. Ante esto, la mujer retiró la publicación de las redes sociales y sostuvo que “Yo no sabía que estaba prohibido. Soy una persona con poco estudio, de una vida muy difícil, en ese momento me pensé en ponerme a averiguar, lo hice desde mi desesperación de madre”

Además, comentó que tiene parte de sus pertenencias en una empresa de encomiendas y no las puede retirar porque no cuenta con el dinero suficiente “Viví en Buenos Aires un tiempo y, cuando volví a Eldorado, envié por encomienda mis cosas. Debo pagar 40 mil pesos para retirarlo” indicó.

Para finalizar, afirmó que “no hago esto por gusto, sino porque es la única manera que tengo para conseguir una vida digna para mis hijos”