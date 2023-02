Pese a la intimación realizada por Defensoría del Consumidor, la Cooperativa de Electricidad de Eldorado Ltda., procedió a cortar la energía en un hogar donde habita un electrodependiente.

La situación fue confirmada por Soledad Gómez, madre del joven Antonio Gómez Da Silva que padece de enfermedades que requieren el uso constante de un respirador.

El caso tomó repercusión tras la denuncia pública realizada por Soledad Gómez en cuanto a que la CEEL no cumplía con lo dispuesto en la Ley Nacional 27351 de electrodependientes a la cual se encuentra adherida la provincia de Misiones, y la ciudad de Eldorado. La Ley 27351 establece, entre otras medidas, que los hogares donde habiten perdonas electrodependientes, es decir personas que dependan del servicio de energía eléctrica para garantizar su salud, reciban un servicio estable y gratuito. Y que en caso de no poder garantizar el servicio la empresa distribuidora de energía (en éste caso la CEEL) debe dotar a la familia de un generador o grupo electrógeno.

Por tal motivo a principios del mes de febrero la Defensoría del Consumidor de Misiones intimó a la CEEL a brindar un servicio estable de energía y a proporcionar un grupo electrógeno a la familia.

No obstante ello en el día de hoy la CEEL procedió al cote de energía de la vivienda da por deudas de consumo pese a que Soledad Gómez había presentado los papeles en tiempo y forma.

«Hoy me cortaron la luz, contó Soledad, fui hasta la cooperativa para ver qué pasaba, y el señor que me atendió me dijo que el asesor legal de la CEEL había viajado a Posadas por éste tema y que todo se resolvería cuando el vuelva. Yo ya hice la denuncia a la delegación de Defensa del Consumidor que hay acá»