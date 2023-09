Este jueves, el Concejo Deliberante de Eldorado aprobó la ampliación de 350 millones de pesos del Presupuesto 2023, pese a que el Ejecutivo Municipal había solicitado la ampliación de 1.444.600.000 pesos.

El voto del legislativo municipal fue dividido: los concejales Lorena Cardozo, Rosi Kurtz, Daniel González y Sebastián Tiozzo votaron de manera afirmativa la ampliación presupuestaria por el monto de 350 millones de pesos, mientras que Águeda Saenger, Bernardino Bobadilla y Mauricio Acevedo Leal acompañaron del pedido inicial del Ejecutivo Municipal.

Al respecto, la concejal Rosa Kurtz dijo: “El día que ingresa expediente, llegue a comisión, se dictamino, junto 3 firmas y ayer tuvimos reunión con el Municipio. En comisión, se envió a los asesores contable y legal para que emitan opinión al respecto”

Y sostuvo: “No sabíamos que el Ejecutivo usaba recursos y nos enteramos el martes. Quiero aclarar que nosotros como oposición, todos los años en gesto político se acompaña la ampliación presupuestaria entendiendo marco del concepto inflacionario que hay. Se tienen reuniones previas, el Ejecutivo nos demuestra que tienen recursos, que recaudo plata y que puede afrontar los gastos que está pidiendo que autoricemos. Tras esto, nosotros procedemos a la ampliación”.

“Este año hubo una particularidad que nos enteramos 3 días antes de la sesión sobre la urgencia de tratamiento del expediente para habilitar pago de empleados, no teníamos, justificación de la recaudación para autorizar el gasto, solamente el pedido al que no nos dan claridad de que tenían recursos suficientes. Venimos de un balance de déficit de 140 millones año 2022, deuda de 160 millones, tenemos un primer trimestre con deuda, segundo con deuda, el primer semestre de 500 de deudas, entonces ¿que nos da confianza que en el primer trimestre del segundo semestre cerrarán con deudas o hayan compensado lo anterior?” cuestionó.

En ese marco enfatizó: “Nosotros como concejales para autorizar debemos tener certeza de que se recaudará o se recaudó. Este caso no fue así. Además nos pidieron modificación de un presupuesto aprobado y vigente, nunca había pasado eso, lo que pedían que se modifiquen eran cargos de temporaria, justamente lo que se denunció como irregularidades en la comisión de transición del sector del intendente electo, nos pedían que convalidemos lo que ellos en diciembre no incluyeron en presupuesto y pagaban de toda forma, había un número presupuestado pero ellos pagaban monto mayor y no estaba autorizado por el Concejo y se venía haciendo de enero, pedían que convalidemos esa irregularidad. Era un proyecto muy confuso del Ejecutivo Municipal. Nuestro asesor contable y legal nos advirtieron sobre estas irregularidades”.

Además apuntó a que “se suma el agravante de retroactivo a julio, pero solo necesitan en septiembre, ¿porque no nos explicaron?. Nosotros presentamos entonces una nueva propuesta de 350 millones suficiente para dar tranquilidad al empelado municipal y sea retroactivo al primero de septiembre cubriendo por el mes de septiembre, no tienen nada que ver los meses de julio y agosto, si es así, nos faltarían información que no nos están dando para justificarlo”.

No obstante, explicó que “no habría inconveniente si vuelven a pedir ampliación, siempre y cuando demuestren justificación. El Concejo Deliberante siempre acompaño cualquier presupuesto que dé herramientas al ejecutivo siempre y cuando presenten informaciones necesarias que justifique el respaldo de recaudación”.

Pase a planta: “fue un pedido sin lista, sin nomina, era como firmar cheque en blanco. No había nóminas, solo número, la lista con nombre y apellido entro hoy, ahora son 50 no se sabe con qué criterio fueron seleccionados. Hubieron malos entendidos, me hubiera gustado que se trate hoy”.