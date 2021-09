La torre de Tandil continúa con su recuperación en la rodilla, pero de todos modos Del Potro estará en el US Open, torneo que supo conquistar en el 2009 con tan solo 20 años y lo llevó a estar entre los mejores del ranking ATP.

Aunque continúa con el proceso de recuperación tras su última operación en la rodilla derecha, Del Potro estará en el US Open 2021. El Abierto de los Estados Unidos es un escenario especial para el tenista argentino. De hecho, allí conquistó su único Gran Slam en 2009, tras superar en la definición a Roger Federer.

En efecto, la semana que viene, la Torre de Tandil, de 32 años, pasará por el Abierto de Estados Unidos para embeberse de la atmósfera luego de dos años sin competir por los problemas físicos, visitar su Grand Slam preferido y también cumplir con compromisos comerciales. Permanecerá al menos un día y tiene prevista una actividad muy especial.

Delpo disputará un partido de entrenamiento con una leyenda como John McEnroe en una de las canchas auxiliares del predio. Big Mac, de 62 años, comenta el certamen para ESPN, pero volverá a colocarse en el rol de protagonista en este duelo informal con el argentino, con el que fue muy elogioso en varias oportunidades, especialmente en 2018, en aquel resurgir de Juan Martín, que lo llevó, por ejemplo, a la final del US Open. McEnroe dejó una huella indeleble en la historia del tenis por estilo, su incontrolable carácter y éxitos acumulados: obtuvo 77 títulos y fue N°1 del ranking en singles durante 170 semanas.

La rehabilitación de Del Potro tiene base en Miami, desde donde en las últimas semanas estuvo compartiendo imágenes del paso a paso en sus redes sociales. “Seguimos intentando”, puso la Torre de Tandil en su cuenta de Instagram, y su posteo recibió 121 mil “me gusta” y casi 2.700 comentarios.

Del Potro ganó el US Open en el 2009 con 20 años.

Su última presentación se produjo el 19 de junio del 2019 cuando venció al canadiense Denis Shapovalov en la primera ronda del ATP 500 de Queen’s, un torneo sobre césped que sirve como preparación para Wimbledon. Si bien Delpo superó a su rival por 7-5 y 6-4, a poco de terminar el partido se resbaló y se lesionó nuevamente su rodilla. En esa misma zona había sufrido una lesión en octubre del 2018 en el Masters 1000 de Shanghai.

Por la rebelde lesión en su rodilla derecha, en total, pasó por cuatro intervenciones: Barcelona en 2019, Miami en enero del 2020, en Suiza durante agosto del 2020 y en Chicago en marzo del 2021. Luego de la última operación, se había terminado su sueño de poder estar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ya que no pudo asistir debido a que no se encontraba plenamente recuperado para competir. La baja lo afectó, no solo por no estar en la máxima cita del deporte, sino también porque era un fecha que se había propuesto para un eventual retorno.

Probándose ante sparrings y juveniles y con permanente supervisión de los profesionales que lo atienden, Delpo avanza. Por el momento, no se pone plazos para concretar su regreso oficial a los courts, lo seguirá evaluando con el médico que lo operó. Pero al menos se dará un baño de pasión en el US Open donde, red de por medio, se enfrentará a uno de las máximas glorias del tenis.

Fuente: Infobae