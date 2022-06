En una entrevista con Noticias del Norte el nuevo presidente nos contó como inició su incursión en el consejo.

En el 2019 cuando acepte acompañar a Rubén Kobler, fue por el pacto compromiso de realizar 1 obra por año para los barrios, y no estamos hablando de obras faraónicas; No, hablo de cordón cuneta, quinchos, plazas para los chicos, paradas , hay paradas que no tienen asientos, ni hablar de los caminos y sus estados, al no contar con la motoniveladora el trabajo que realiza obras públicas es a media; Los colonos y los vecinos que viven en 9 de Julio profundo, no tienen como salir.

Lo único que quiero es trabajar y mejorar la calidad de vida de mis vecinos, mis proyectos de ordenanzas nunca se dieron lugar a la resolución, siendo que la ley dice que a los 10 días de no vetar ya es ordenanza; Entonces todo eso me genera indignación y retrasaba mis actividades como concejal.

Vengo de una familia Peronista, siempre acompañamos y acompañaremos a la Renovación; Mi Padre, quien fuera Intendente (2007-2011) Maximino «Mansi» Duarte me inculco la ayuda al que menos tiene, experiencia que padeció por llevar una infancia sufrida.

El hecho de ser Presidente marcara una impronta, voy hacer las cosas bien, como debe ser con la ayuda de las autoridades del Frente Renovador (Provincial) y mis pares Renovadores.

CEEL

Desde un principio le di a entender mi postura, NO estaba de acuerdo, sobre su incursión en la CEEL (Cooperativa de Electricidad de Eldorado) como candidato al frente de una lista. El tiempo que le dedicaba era en detrimento de la gente de 9 de Julio.